Swedbank снизит плату за управление фондами второй ступени

Со 2 сентября Swedbank меняет границы инвестирования в акции для всех своих пенсионных фондов II ступени, что в долговременной перспективе позволит клиентам зарабатывать больше прибыли. Одновременно банк существенно снизит плату за управление фондами, сообщила в понедельник пресс-служба банка.
В начале сентября снизятся существовавшие до сих пор ограничения по инвестированию в пенсионные фонды II ступени. Теперь фонды смогут инвестировать большую долю активов в акции. "С сентября мы изменим пределы инвестирования в акции для всех обязательных пенсионных фондов Swedbank. Это важное изменение, поскольку, опираясь на исторический анализ финансовых рынков, можно утверждать, что инвестиции в акции и прочие подобные им по уровню риска инструменты, обеспечивают лучшую доходность в течение длительного периода по сравнению с прочими инвестиционными возможностями. Таким образом, это изменение позволит клиентам в длительной перспективе быстрее наращивать свои пенсионные накопления", – сказал председатель правления Swedbank Investeerimisfondid Кристьян Тамла.
В соответствии с новым законом, до максимально разрешённых границ в акции смогут инвестировать пенсионные фонды Swedbank K90-99 и K4. Увеличатся максимально разрешённые инвестиции в акции и по другим обязательным фондам.
"Хотя инвестирование в акции исторически демонстрировало более высокую доходность в длительной перспективе, кратковременные колебания могут быть довольно значительными. Поэтому мы будем идти в активно управляемых фондах к новым уровням постепенно, в соответствии с тем, как портфельные управляющие будут оценивать перспективную динамику финансовых рынков. Пенсионный фонд K1 мы по-прежнему советуем, прежде всего, людям, которым до пенсии остаётся лишь несколько лет, и поэтому первостепенное значение имеет сохранение накопленного. Поэтому мы поддерживаем уровень риска этого фонда на низком уровне и вместо добавления инвестиций в акции ищем для него возможности в сфере качественной недвижимости с низким уровнем риска", – прокомментировал Тамла.
Для отражения доли акций в фондах, в сентябре будут изменены названия фондов II ступени. Номер в названии будет указывать на максимальную долю инвестиций в акции.
В течение пяти последних лет плата за управление пенсионными фондами Swedbank неуклонно снижалась. А в этом году банк снижает плату уже второй раз. "Мы по-прежнему предлагаем нашим клиентам активно управляемые пенсионные фонды с самой низкой платой за управление. На этот раз мы снижаем плату за управление сразу на одну пятую, что даст нашим клиентам суммарный выигрыш 2,5 миллиона евро в год. С сентября средняя плата за активно управляемые фонды II ступени составит в Swedbank 0,66%, а в начале следующего года она, по сегодняшним прогнозам, снизится до 0,55%", – сказал Тамла.