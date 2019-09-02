Swedbank снизит плату за управление фондами второй ступени

В начале сентября снизятся существовавшие до сих пор ограничения по инвестированию в пенсионные фонды II ступени. Теперь фонды смогут инвестировать большую долю активов в акции. "С сентября мы изменим пределы инвестирования в акции для всех обязательных пенсионных фондов Swedbank. Это важное изменение, поскольку, опираясь на исторический анализ финансовых рынков, можно утверждать, что инвестиции в акции и прочие подобные им по уровню риска инструменты, обеспечивают лучшую доходность в течение длительного периода по сравнению с прочими инвестиционными возможностями. Таким образом, это изменение позволит клиентам в длительной перспективе быстрее наращивать свои пенсионные накопления", – сказал председатель правления Swedbank Investeerimisfondid Кристьян Тамла.

В соответствии с новым законом, до максимально разрешённых границ в акции смогут инвестировать пенсионные фонды Swedbank K90-99 и K4. Увеличатся максимально разрешённые инвестиции в акции и по другим обязательным фондам.

"Хотя инвестирование в акции исторически демонстрировало более высокую доходность в длительной перспективе, кратковременные колебания могут быть довольно значительными. Поэтому мы будем идти в активно управляемых фондах к новым уровням постепенно, в соответствии с тем, как портфельные управляющие будут оценивать перспективную динамику финансовых рынков. Пенсионный фонд K1 мы по-прежнему советуем, прежде всего, людям, которым до пенсии остаётся лишь несколько лет, и поэтому первостепенное значение имеет сохранение накопленного. Поэтому мы поддерживаем уровень риска этого фонда на низком уровне и вместо добавления инвестиций в акции ищем для него возможности в сфере качественной недвижимости с низким уровнем риска", – прокомментировал Тамла.

Для отражения доли акций в фондах, в сентябре будут изменены названия фондов II ступени. Номер в названии будет указывать на максимальную долю инвестиций в акции.