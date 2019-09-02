Похоронил в одиночку: сверхнеудачная игра защитника стоила клубу очков

"Спортинг" наряду с "Порту" и "Бенфикой" составляет Великую тройку чемпионата Португалии. Именно эти клубы и разыгрывают, в большинстве своем, награды чемпионата и Кубок страны. В матче против одного из середняков, "Риу Аве", "бело-зеленые" уступили 2:3, а все три гола "Риу" на 7-й, 86-й и 89-й минутах были забиты с пенальти и все три пенальти "организовал" в свои ворота Себастьян Коатеш. На пенальти, правда, деятельность Коатеша не окончилась: защитник за две желтые карточки был изгнан с поля, лишив "Спортинг", потерпевший первое поражение в сезоне, возможности отыграться.