Пн, 2.09.2019
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  • Похоронил в одиночку: сверхнеудачная игра защитника стоила клубу очков

Похоронил в одиночку: сверхнеудачная игра защитника стоила клубу очков

Себастьян Коатеш

ФОТО: Pedro Fiuza / ZUMAPRESS.com

Последний матч чемпионата Португалии с "Риу Аве" для защитника "Спортинга" Себастьяна Коатеша запомнится на всю жизнь с самым отрицательным знаком, передает Postimees.

"Спортинг" наряду с "Порту" и "Бенфикой" составляет Великую тройку чемпионата Португалии. Именно эти клубы и разыгрывают, в большинстве своем, награды чемпионата и Кубок страны. В матче против одного из середняков, "Риу Аве", "бело-зеленые" уступили 2:3, а все три гола "Риу" на 7-й, 86-й и 89-й минутах были забиты с пенальти и все три пенальти "организовал" в свои ворота Себастьян Коатеш. На пенальти, правда, деятельность Коатеша не окончилась: защитник за две желтые карточки был изгнан с поля, лишив "Спортинг", потерпевший первое поражение в сезоне, возможности отыграться.

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