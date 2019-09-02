Гуннар Кобин передумал возглавлять авиакомпанию Nordica

Кобин сообщил, что отказывается занять эту должность месяц назад, сказал Уйбо.

Гуннар Кобин был в 2009-2016 года председателем правления Ekspress Grupр, а после этого до 2018 года входил в совет предприятия. С Кобиным планировалось заключить договор сроком на пять лет.

По словам члена правления Nordica Тоомаса Тийвеля, выбранный в начале лета на должность руководителя предприятия Гуннар Кобин должен был начать работу с сегодняшнего дня, но в начале августа отказался от предложенной должности. «Исходя из полученной в июне информации, он согласился с предложением, но спустя полтора месяца сообщил, что его это более не интересует. Поэтому в последние недели начались поиски нового руководителя и на сегодня мы достигли соглашения с Эрки Урве», - пояснил Тийвель.

Руководить авиакомпанией Nordica с завтрашнего дня начинает Эрки Урва, который до сих пор занимал в Nordica позицию советника правления и ранее также работал в сфере авиационного транспорта. С 2002 по 2005 год он был руководителем Estonian Air, а в 2012-2015 годах членом правления предприятия. Зарплата Урва будет составлять 9800 евро в месяц, что соответствует уровню оплаты труда предыдущего председателя правления, но значительно ниже 15 000 евро, которые были обещаны Кобину.

Задачи нового руководителя Nordica остаются прежними: создание из принадлежащей трем государствам авиакомпании действующего концерна, чтобы эти предприятия шли единым шагом и вместе с этим разработать и воплотить в жизнь устойчивую стратегию государственной авиакомпании, которая обеспечит Эстонии важные авиасообщения с другим миром. Также есть план начать разработку собственной коммерческой платформы Nordica — т.е. развитие системы продажи билетов и обслуживания клиентов, что даст предприятию большую гибкость и независимость, а также потенциал для возобновления полетов из Таллинна.