Пн, 2.09.2019
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  • Видео: Ратас по-русски поздравил школьников, учителей и родителей с новым учебным годом

Видео: Ратас по-русски поздравил школьников, учителей и родителей с новым учебным годом

Юри Ратас.

ФОТО: Tiina Oja

Премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас записал на русском языке видеобращение, приуроченное к началу нового учебного года, которое разместил на своей официальной странице в Facebook.

"Дорогие ученики, учителя и родители! Начинается новый учебный год. Дни, проведенные в гимназии, школе, ПТУ или вузе, подарят вам новые знания и опыт. А знания и опыт развивают ум. Годы учебы очень важны. Как говорится, у умной головы сто рук. Надеюсь, что новый учебный год принесет вам много радости и успехов. Желаю вам также проводить время с друзьями и родителями. С годом знаний вас!" - сказал премьер-министр в видеообращени.

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