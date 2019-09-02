Немедленно удалите: в популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус

Специалисты из «Лаборатории Касперского» проанализировали новое приложение CamScanner – Phone PDF Creator и установили, что оно заражено опасным вирусом и может украсть данные с телефона пользователя.
«Приложение CamScanner – Phone PDF Creator было загружено из магазина приложений Android более ста миллионов раз и оно доступно уже несколько лет. Вирус не был в приложении все время, но негативные комментарии привлекли внимание аналитиков „Лаборатории Касперского“», - пишет портал Geenius.
«Лаборатория Касперского» оповестила о проблеме Google, который удалил зараженное вирусом приложение CamScanner – Phone PDF Creator из магазина Play. Напомним, что приложение предназначено для распознавания текста на сфотографированных документах и создания PDF-файлов прямо на телефоне.
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