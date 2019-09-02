Немедленно удалите: в популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус

«Приложение CamScanner – Phone PDF Creator было загружено из магазина приложений Android более ста миллионов раз и оно доступно уже несколько лет. Вирус не был в приложении все время, но негативные комментарии привлекли внимание аналитиков „Лаборатории Касперского“», - пишет портал Geenius.