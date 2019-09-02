Глава Центра оборонных инвестиций: и при двух процентах можно развивать гособорону

- Образно говоря, каждый гражданин Эстонии в год отдает вам 180 евро, – всего 230 миллионов – чтобы вы тратили их на оборону страны. Чувствуете ответственность?

- Ответственности выше головы. Есть цель, чтобы каждый цен приносил отдачу чуть больше, чем в какой-то другой сфере деятельности. Он должен приносить обороноспособность, а не нечто иное, например, политический комфорт.

- Как много оборонных денег в Эстонии было потрачено там, куда, если оглянуться назад, тратить было не нужно?

- Таких мест, где деньги разбазарили, нет. Вопросы могут возникать, если в процессе тендеров поступает мало предложений. Госзаказы в области государственной обороны должны стать более привлекательными для поставщиков. Мы сами должны лучше общаться с рынком.

Кроме того, мы проведем реформу тендеров, которая по своему характеру масштабнее, чем само создание Центра оборонных инвестиций. Нужно убрать как можно больше невоенных задач у армии. В каждого работающего в Генеральном штабе майора или подполковника армия инвестировала сумму, которая сравнима со стоимостью перевозящего лес трактора, и их рабочее время должно тратиться на планирование операций, тактику, обучение. Все, ради чего не нужно учиться в военной школе, может делать кто-то другой.

- Три года назад Эстония получила от Норвегии корпуса бронемашин CV90, но в прошлом году выяснилось, что производитель оригинальных запчастей, необходимых для перестройки техники, выставляет Эстонии непомерные цены. Машины уже три года стоят в ангаре, обороноспособность не растет – что вы будете делать с этим?

- В прошлом году тендер проварился, но сейчас мы испытываем даже облегчение. Там имелся целый ряд ошибок и неправильных подсчетов, которые мы сделали сами. Главным образом это получилось потому, что когда мы начали планировать роль вспомогательных бронемашин в Скаутском батальоне, то у нас еще не было CV90. То есть большая часть из запланированного не отвечала потребностям реального военного времени. В течение восьми месяцев Вооруженные силы провели чрезвычайно основательный анализ, очень точно определивший функции каждой машины.

Есть план в конце года провести новый тендер и значительно изменить функциональные параметры машин. Мы получим машины, выполняющие точно такие же функции, значительно дешевле и так, чтобы их было проще обслуживать. Мы очень основательно проанализировали запчасти, чтобы принять в эксплуатацию сравнимые с оригиналом аналоги. Вывод такой – мы хотим вложить во вспомогательные бронемашины как можно меньше денег, поскольку лучше инвестировать их туда, где мы получим больше военного материала.

- В прошлом году разгорелся скандал вокруг верификационных тестов автоматов. Обнародованные материалы ставят под сомнение качество оружия, Комиссия по рассмотрению споров по тендерам вынесла одно решение против государства, в итоге пришлось полгода судиться. Кто ошибся?