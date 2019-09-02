Бывшая старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски не успевает работать в горсобрании

"Я считаю, что в ближайшие полгода у меня будет много обязанностей в Рийгикогу. Параллельно будет проходить и работа в ПАСЕ, которая требует регулярных командировок. Считаю, что мне будет достаточно сложно участвовать в заседаниях Таллиннского горсобрания. Чисто по времени сложно все совмещать", - сказала в понедельник, 2 сентября, корреспонденту портала rus.err.ee Юферева-Скуратовски.