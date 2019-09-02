Пн, 2.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
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  • Бывшая старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски не успевает работать в горсобрании

Бывшая старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски не успевает работать в горсобрании

Мария Юферева-Скуратовски.

ФОТО: Jaanus Lensment

Член парламентской фракции Центристской партии, бывшая старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски до конца февраля продлила приостановление своих депутатских полномочий в Таллиннском городском собрании, передает Rus.ERR.

"Я считаю, что в ближайшие полгода у меня будет много обязанностей в Рийгикогу. Параллельно будет проходить и работа в ПАСЕ, которая требует регулярных командировок. Считаю, что мне будет достаточно сложно участвовать в заседаниях Таллиннского горсобрания. Чисто по времени сложно все совмещать", - сказала в понедельник, 2 сентября, корреспонденту портала rus.err.ee Юферева-Скуратовски.

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