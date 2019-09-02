О Ралли Эстонии сняли лего-мультфильм

Ралли Эстония второй год подряд выиграли эсотнские спортсмены Отть Тянак и Мартин Ярвеоя, а всего по дорогам южной Эстонии проехали участники из 16 стран, которые представляли как основной класс чемпионата мира по ралли, так и первый дивизион мирового чемпионата. В планах организаторов ралли, сделать Ралли Эстония из шоу-гонки полноценный этап чемпионата мира.