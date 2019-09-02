Пн, 2.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

О Ралли Эстонии сняли лего-мультфильм

Ралли Эстония получило свой лего-мультфильм

ФОТО: Ekraanitõmmis

Прошедшее в середине июля Ралли Эстония еще раз доказало, что является значительным событием в мире автоспорта, ведь каждое ралли получает свое aftermovie , тем более из конструктора "Лего", передает Postimees.

Ралли Эстония второй год подряд выиграли эсотнские спортсмены Отть Тянак и Мартин Ярвеоя, а всего по дорогам южной Эстонии проехали участники из 16 стран, которые представляли как основной класс чемпионата мира по ралли, так и первый дивизион мирового чемпионата. В планах организаторов ралли, сделать Ралли Эстония из шоу-гонки полноценный этап чемпионата мира.

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