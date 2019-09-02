Медведева вспомнила о жертвах ради Олимпиады

Медведева рассказала, что из-за каждодневной подготовки и соревнований не насладилась школьной жизнью. «Уроки зачастую делала в перерывах между тренировками либо в своей единственный выходной за неделю. А программу 10 и 11 классов я прошла экстерном за один год, чтобы освободить олимпийский сезон», — заявила она.