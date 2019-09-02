В Вируской тюрьме умер заключенный

Заключенный находился под стражей в Вируской тюрьме в качестве подозреваемого в совершении наркопреступления. Прокуратура возбудила уголовное дело для расследования произошедшего.

25 августа стало известно о смерти заключенного в Тартуской тюрьме, когда сокамерник утром сказал охраннику, что мужчина не реагирует на попытки привести его в чувство. Прибывшие на место медики пытались реанимировать заключенного, но сделать этого не удалось.