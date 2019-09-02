Пн, 2.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

В Вируской тюрьме умер заключенный

Вируская тюрьма.

ФОТО: Peeter Lilleväli

В прошлую пятницу в Вируской тюрьме умер заключенный 1981 года рождения. По данным Postimees, смерть наступила в результате повешения.

Заключенный находился под стражей в Вируской тюрьме в качестве подозреваемого в совершении наркопреступления. Прокуратура возбудила уголовное дело для расследования произошедшего.

25 августа стало известно о смерти заключенного в Тартуской тюрьме, когда сокамерник утром сказал охраннику, что мужчина не реагирует на попытки привести его в чувство. Прибывшие на место медики пытались реанимировать заключенного, но сделать этого не удалось.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ