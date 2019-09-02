СМИ: Украина, Польша и США договорились о взаимодействии в газовой отрасли

"Республика Польша и Соединенные Штаты Америки будут участвовать в работе с правительством Украины по осуществлению реформ в секторе природного газа и приветствуют обязательство Украины повысить уровень гармонизации с внутренним рынком природного газа в Европейском Союзе, что должно привести к созданию рынка ликвидного регионального газа в Центральной и Восточной Европе", - приводит издание суть соглашения.

Кроме того, согласно сообщению, стороны продолжат сотрудничество в целях обеспечения прозрачного и недискриминационного доступа к инфраструктуре подземных хранилищ в Украине "с целью повышения безопасности поставок природного газа для стран Центральной и Восточной Европы".

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook заявил, что перед подписанием меморандума он встретился с министром энергетики США Риком Перри.

"Мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будут налажены поставки сжиженного газа через Польшу", - написал Данилюк.

Соглашение о сотрудничестве вступает в силу с момента его подписания. Каждая из сторон может прекратить сотрудничество в любое время, письменно уведомив об этом другие стороны, что должно произойти не менее чем за 6 месяцев до вступления в силу прекращения сотрудничества.