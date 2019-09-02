Страшные кадры: найденная в одной из таллиннских квартир овчарка гнила заживо, в язвах завелись черви

Жильцы дома вызвали полицию из-за вони, которая распространялась по подъезду. Войдя в квартиру, стражи порядка и защитники животных потеряли дар речи. «В квартире находилась Ирина, придерживающаяся не самого правильного образа жизни, а среди мусора лежала немецкая овчарка, - описали добровольцы. - Помимо смрада, вызванного разведенной в квартире грязью, неприятно пахло и от пса, чье тело было покрыто гнойными ранами. Собака лежала в своих же экскрементах, в ранах уже виднелись маленькие черви».

По оценке защитников животных, раны собаки возникли в результате длительного лежания, поскольку хозяйка не переворачивала ее. Проживающая в квартире Ирина утверждала, что девятилетняя собака провела в таком положении около месяца. Немецкую овчарку сначала пришлось доставить в клинику. Поскольку речь шла о проживающем на втором этаже животном, которое находилось в критическом состоянии, на помощь вызвали спасателей. Они на носилках спустили собаку на улицу и уложили ее в машину волонтера Катрин Киви. Несмотря на тяжелое положение, собака была контактной и даже лаяла.

Ветеринары обнаружили несколько крупных язв, которые добрались до костей. В них были маленькие черви. Зад собаки парализован, задние конечности опухшие и твердые. Когти немецкой овчарки, вероятно, никогда не стригли.

«Настолько длинные когти указывают на то, что, скорее всего, до парализации с животным давно не гуляли. Мочевой пузырь собаки был настолько большим и переполненным, что сначала мы подозревали опухоль. С помощью катетера мы удалили из него три литра мочи, опухоль обнаружена не была. Собака была переохлаждена, ее общее состояние - крайне тяжелое. Помимо проблем со здоровьем, животное было голодным и отощавшим», - описали состояние немецкой овчарки в Эстонском союзе защиты животных.

Раны собаки, которая получила кличку Hope, почистили. Овчарку отмыли от экскрементов и назначили ей курс лечения. Поскольку она не может сама двигаться, раз в несколько часов ее переворачивают. При первичном осмотре выяснилось, что в задних лапах отсутствует чувствительность. Сегодня состоится консультация с неврологом.

«Мы еще не готовы сдаваться, поскольку Hope хочет жить, - написал Эстонский союз защиты животных в социальных сетях. - Хозяйка Ирина отдала собаку Союзу защиты животных, и теперь мы ее семья». Защитники животных подадут в полицию заявление, чтобы в отношении Ирины было начато уголовное производство.

В настоящий момент счета за лечение Hope превысили тысячу евро, а впереди еще серьезные обследования.