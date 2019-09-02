Президент Эстонии Керсти Кальюлайд нанесет государственный визит в Словению

Цель визита — укрепление двухстороннего сотрудничества и развитие взаимных контактов предприятий.

Как отметил советник президента по зарубежным делам Лаури Куузинг, Эстони я и Словения по территории и окраинному положению в ЕС занимают примерно одинаковые места, однако сотрудничестве на уровне государств и предприятий до настоящего времени не было особенно интенсивным.

Главу государства в ходе визита сопровождает бизнес-делегация во главе с руководителем Торгово-промышленной палаты Эстонии Тоомасом Луманом, а также председатель комиссии Рийгикогу по зарубежным делам Энн Ээсмаа, руководитель парламентской группы Эстония-Словения Мартин Репинский, канцлер EBS Март Хабакук и Пирет Урб из департамента государственных инфосистем.

В понедельник президент Керсти Кальюлайд встретится с президентом Словении Борутом Пахором и председателем Национальной ассамблеи Словении Деяном Жиданом и выступит на ежегодно проводящейся в Словении конференции Bledi Strateegiafoorum. Во вторник Кальюлайд встретится с премьер-министром Марьяном Шарецом, прочтет в Университете руководства публичную лекцию о выборе, совершенном Эстонией в последние десятилетия, и посетит Институт научных исследований Йожефа Стефана.

Государственный визит — высшая по торжественности форма отношений между двумя государствами. Президент Эстонской Республики ежегодно совершает один-два государственных визита и столько же принимает у себя. Весной этого года президент Кальюлайд совершила государственный визит в Португалию