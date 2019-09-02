Сбежал из школы и пропал: полиция просит помощи в поисках 14-летнего мальчика

В воскресенье, 1 сентября, Каспара отвезли к Эльваской школе, поскольку у него должен был состояться классный час. Но мальчик сбежал из школы еще до начала занятий. В полицию и ранее поступали сообщения от родителей о сбежавшем мальчике. В предыдущие разы он обычно гулял по Эльва. Нельзя исключать, что в этот раз он покинул пределы города.