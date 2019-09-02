Сбежал из школы и пропал: полиция просит помощи в поисках 14-летнего мальчика

Полиция просит помощи в поисках 14-летнего Каспара, которого 1 сентября отвезли в школу, откуда он впоследствии сбежал, но домой так и не вернулся.
В воскресенье, 1 сентября, Каспара отвезли к Эльваской школе, поскольку у него должен был состояться классный час. Но мальчик сбежал из школы еще до начала занятий. В полицию и ранее поступали сообщения от родителей о сбежавшем мальчике. В предыдущие разы он обычно гулял по Эльва. Нельзя исключать, что в этот раз он покинул пределы города.
Полиция ведет активные поиска мальчика.
Приметы Каспара: рост около 165 см, худощавого телосложения, светлые волосы. В день исчезновения он был одет в черную спортивную кофту с капюшоном, белую рубашку, синие джинсы и черные кроссовки. Также у него был при себе сине-серый рюкзак.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения изображенного на фото мальчика, позвонить по телефону 112.