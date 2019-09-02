Отвечают парламентские партии: государство провалило процесс обучения эстонскому языку?

Редакция мнений задала всем парламентским партиям три вопроса:

Действительно ли Эстония и руководящие (руководившие) ею партии провалили организацию обучения совершеннолетних иноязычных жителей страны эстонскому языку? Тормозит ли и насколько решение проблемы желание партий, или конкретной партии, поддерживать эту тему в личных интересах? Как быстро можно устранить недочеты, на которые ссылается Государственный контроль?

Катри Райк, депутат парламента (Социал-демократическая партия)

Катри Райк. ФОТО: Mihkel Maripuu

Новость о том, что в деле обучения эстонскому языку не все в порядке, это не новость. Нет ни одного родителя, который не хотел бы, чтобы его ребенок знал эстонский язык. Вопрос владения эстонским языком напрямую касается каждого четвертого жителя Эстонии.

Что же делать, чтобы положение с обучением языку улучшилось, а выделяемые на это деньги использовались бы результативнее?

Нужно выстроить стабильную систему, которая не зависела бы от евроденег. Приведу тут в пример финансирование науки: если евродотация исчезнут, возникнет крупный кризис. В аналогичной ситуации с обучением языку произойдет то же самое. И, конечно, нужно создать одну общую систему, чтобы не было так, что обучение языку предлагают за десятком разных «дверей», которые нужно найти самому.

Приведу пример. Допустим, ты хороший охранник, который владеет эстонским языком на требующемся для этой должности уровне В2 и хочет идти учиться на полицейского, которому требуется уровень С1. В этом случае человеку очень сложно найти курсы. Проще всего такие курсы найти Кассе страхования от безработицы, что само по себе является парадоксом.

Так были потеряны годы. Языковая политика явно является задачей Министерства образования и науки, поэтому о причинах, почему ничего не сделано, хотя о проблемах хорошо известно, нужно спросить у министра Майлис Репс.

Теперь действительно настало время, когда нужно быстро и конструктивно действовать. В решении нуждается ряд практических вопросов, в том числе, более масштабное предложение людям курсов более высокого уровня, которое обеспечило бы им возможность для развития. И учителей языка нужно готовить через переобучение.

Будущих учителей можно найти среди людей с высшим образованием, родным эстонским и хорошим чувством языка. И я пошла бы преподавать на таких курсах, если бы они проходили по выходным, а часть обучения можно было бы проходить виртуально. Таким образом, среди учеников появились бы и те, кто живет в маленьких городах или в деревне.

Время проведения курсов и их объем должны быть хорошо продуманы, не говоря уже о развитии методики. Не будем себя обманывать краткосрочными курсами, которые проходят только в центре большого города по вторникам и пятницам с 17 до 19 часов.