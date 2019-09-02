Представители ТТУ: нарушения имели место, но факт мошенничества установлен не был

Первым во время пресс-конференции выступил проректор по науке ТТУ Ренно Вейнталь, который сообщил, что для проверки опубликованной в Postimees информации была сформирована специальная комиссия. По его словам, согласно предварительным данным, основные нарушения были связаны с таблицами учета рабочего времени.

В интервью Postimees несколько профессоров заявили, что не работали над упомянутым проектом. В то же время они получали за эту работу деньги. По словам Вейнталя, всему виной была несогласованность при общении разных структур ТТУ, поэтому ученые не знали, что работают над этим проектом. Вейнталь также упомянул о том, что отсутствовала четкая информация о составе исследовательской группы и индивидуальных задачах ее членов.

Комментируя результаты первичной проверки, Вейнталь заявил, что комиссия не выявила следов злонамеренной подделки документов. «Заявления о том, что были подделаны таблицы учета рабочего времени, не соответствуют действительности, поскольку это не зафиксировано документально», - сказал Вейнталь.

Также Вейнталь заявил, что никто не получал доплат. «Если говорить о людях, которые якобы не участвовали в работе над проектом, то я могу сказать, что мы с ними встречались. Они представили нам доказательства. Сейчас мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что эти ученые не были связаны с данным проектом», - сказал он, а также добавил, что университет продолжит заниматься этим вопросом, а прокуратура должна установить, имело ли место преступление.

Профессор ТТУ Яан Райк сообщил, что основные проблемы проблемы возникли по причине перегруженности руководителя проекта работой, который при распределении заданий между участниками группы не ставил их в известность об общей цели проекта. Это значит, что члены группы могли выполнять полученные задания, даже не зная, что это делается в рамках данного проекта.

По мнению Райка, из-за плохой коммуникации с руководителем проекта, который не ответил на вопросы сообщивший о возможных нарушениях докторанта из США Кигала МакБрайда, у последнего сложилось неверное впечатление о целях проекта.

Последним слово взял ректор ТТУ Яак Аавиксоо, который назвал данный инцидент достойным сожаления. «Нет сомнений, что правила ТТУ были нарушены. Это уже не в первый раз. На это обращали внимание и ранее. Не знаю, когда мы узнаем правду. Думаю, на это потребуется не один год. Я доверяю выводам комиссии», - сказал Аавиксоо.

«Установлен факт нарушения университетских правил. Речь не идет о преступлении», - считает ректор Аавиксоо.