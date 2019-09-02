Мамука Бахтадзе, занимавший пост премьера министра Грузии чуть больше года, объявил об уходе у себя в «Фейсбуке».
Говоря о своей отставке, Мамука Бахтадзе перечислил сферы, в которых, по его мнению, Грузия добилась существенного прогресса за последнее время. Бывший премьер говорит об улучшении инвестиционного климата в стране, прогрессе в отношениях с Евросоюзом и США и «беспрецедентной» поддержке мирового сообщества в вопросе непризнания отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии.
Бахтадзе не уточняет причин своей отставки, но отмечает, что в Грузии удалось наладить систему стратегического развития, и свою миссию он считает выполненной.
Мамука Бахтадзе не говорит и о том, кто сменит его на посту премьер-министра. По мнению многих политических комментаторов и информации из правящей партии, его место может занять глава МВД Грузии Георгий Гахария, отставки которого требовали протестующие на митингах в мае и июне.
Грузия является парламентской республикой, где большая часть полномочий сосредоточена в руках премьер-министра, тогда как президент выполняет представительскую функцию.
С тех пор как в 2012 году партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» сменила партию Михаила Саакашвили «Национальное движение» в качестве правящей, в Грузии сменилось четыре премьер-министра. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти осенью 2020 года.