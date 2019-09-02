Мамука Бахтадзе. ФОТО: Andreas Gebert / REUTERS

Мамука Бахтадзе, занимавший пост премьера министра Грузии чуть больше года, объявил об уходе у себя в «Фейсбуке».

Говоря о своей отставке, Мамука Бахтадзе перечислил сферы, в которых, по его мнению, Грузия добилась существенного прогресса за последнее время. Бывший премьер говорит об улучшении инвестиционного климата в стране, прогрессе в отношениях с Евросоюзом и США и «беспрецедентной» поддержке мирового сообщества в вопросе непризнания отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

Бахтадзе не уточняет причин своей отставки, но отмечает, что в Грузии удалось наладить систему стратегического развития, и свою миссию он считает выполненной.

Мамука Бахтадзе не говорит и о том, кто сменит его на посту премьер-министра. По мнению многих политических комментаторов и информации из правящей партии, его место может занять глава МВД Грузии Георгий Гахария, отставки которого требовали протестующие на митингах в мае и июне.

Грузия является парламентской республикой, где большая часть полномочий сосредоточена в руках премьер-министра, тогда как президент выполняет представительскую функцию.