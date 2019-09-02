Иран устроил крупнейший скандал за всю историю дзюдо

Моллаеи на чемпионате мира, который проходил в Токио, выступал в весовой категории до 81 кг. В 1/8 финала иранец победил олимпийского чемпиона россиянина Хасана Халмурзаева, в полуфинале уступил бельгийцу Маттиасу Кассе, а в схватке за бронзу проиграл грузину Луке Майсурадзе, чемпионом мира стал Муки.

IJF сообщает, что незадолго до поединка против Халмурзаева замминистра спорта Ирана Давар Зане дал тренеру Моллаеи приказ снять его с турнира, чтобы дзюдоист не встретился с Муки. Требование было подкреплено угрозами в адрес Моллаеи и членов его семьи. Отмечается, что спортсмен упал и заплакал.

Президент IJF Мариус Визер принял Моллаеи в своем офисе и пообещал полную поддержку вне зависимости от его выбора. Моллаеи продолжил выступление и дошел до полуфинала, в преддверии которого тренер получил звонок от главы НОК Ирана Резы Салехи Амири. Друзья Моллаеи сообщили ему, что в его дом приехали люди, которые сказали отцу, чтобы он убедил сына исполнять закон, а в противном случае его ждут неприятности.

Моллаеи признался, что в полуфинальной схватке не мог показать свой привычный уровень. "Я бился и победил олимпийского чемпиона, бронзового призера Игр и других соперников. Я мечтал о чемпионском титуле. Но судьба распорядилась иначе: я не мог выступать из-за законов моей страны, а также потому, что боялся последствий для себя и своей семьи. НОК и министерство спорта сказали мне не выходить на схватку, сказали, что я должен соблюдать закон. Я хочу участвовать в любых соревнованиях во всем мире. Я живу в стране, закон которой не позволяет мне делать это", — рассказал 27-летний спортсмен.

Чемпион мира-2018 поблагодарил Визера и заявил, что глава IJF дал гарантии, что он поможет ему добиться права участия в Олимпиаде. "Так моя мечта исполнится, я смогу стать олимпийским чемпионом. Даже если власти страны скажут, что я могу вернуться без проблем, я буду бояться. Я боюсь того, что может случиться со мной и с моей семьей", — добавил он.