Пн, 2.09.2019
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  • Михаил Кылварт: в новом учебном году Таллинн должен вплотную заняться проблемой травли в школах

Михаил Кылварт: в новом учебном году Таллинн должен вплотную заняться проблемой травли в школах

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Мэр Таллинна Михаил Кылварт.

ФОТО: Tiina Oja / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В новом учебном году следует усиленно заняться проблемой травли в школах и в максимальной степени избавиться от этого явления, сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт, передает Раэпресс.

Кылварт отметил, что начало учебного года – интересное и приятное время, но случается, что ребята не хотят идти в школу, потому что сталкиваются с моральным и физическим насилием со стороны одноклассников. «В Таллинне предпринято немало мер для искоренения проблемы, но наши требования растут», – сказал Кылварт.

Кылварт добавил, что травля снижает детскую самооценку, негативно влияет на учебные результаты и лишает радости школьные годы. «Полагаю, Таллиннские учебные учреждения должны этой осенью тщательно изучить, что еще можно предпринять для устранения травли в школах», – сказал мэр, отметив, что здесь нет одного простого решения – нужно предпринять множество шагов и быть последовательными. «Направленные против травли программы существовали и ранее, но сейчас мы должны продемонстрировать большую отдачу и последовательность в применении мер против этого явления», – пояснил Кылварт.

Кылварт подчеркнул – очень важно, чтобы агрессор не находил поддержки своим действиям среди одноклассников. «Мы должны показать молодежи, что силу нужно использовать для защиты других, а не для унижения. Объяснить, что мы приходим в школу, чтобы получать знания, но есть и гораздо более важная цель – мы должны стать хорошими людьми. Школа должна научить тому, что следует заступиться за того, кого обижают. Если видишь, что кому-то делают больно словами или поступками, никогда не проходи мимо», – добавил мэр.

Мэр подчеркнул, что оповещение и соответствующая реакция могут значительно улучшить школьную среду и дать всем ребятам возможность радоваться школьной жизни и сосредоточиться на учебе. «Если Таллинн сумеет применить долгосрочную и последовательную программу, мы достигнем коренных изменений поведения», - заключил Кылварт.

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