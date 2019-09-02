Михаил Кылварт: в новом учебном году Таллинн должен вплотную заняться проблемой травли в школах

Кылварт отметил, что начало учебного года – интересное и приятное время, но случается, что ребята не хотят идти в школу, потому что сталкиваются с моральным и физическим насилием со стороны одноклассников. «В Таллинне предпринято немало мер для искоренения проблемы, но наши требования растут», – сказал Кылварт.

Кылварт добавил, что травля снижает детскую самооценку, негативно влияет на учебные результаты и лишает радости школьные годы. «Полагаю, Таллиннские учебные учреждения должны этой осенью тщательно изучить, что еще можно предпринять для устранения травли в школах», – сказал мэр, отметив, что здесь нет одного простого решения – нужно предпринять множество шагов и быть последовательными. «Направленные против травли программы существовали и ранее, но сейчас мы должны продемонстрировать большую отдачу и последовательность в применении мер против этого явления», – пояснил Кылварт.

Кылварт подчеркнул – очень важно, чтобы агрессор не находил поддержки своим действиям среди одноклассников. «Мы должны показать молодежи, что силу нужно использовать для защиты других, а не для унижения. Объяснить, что мы приходим в школу, чтобы получать знания, но есть и гораздо более важная цель – мы должны стать хорошими людьми. Школа должна научить тому, что следует заступиться за того, кого обижают. Если видишь, что кому-то делают больно словами или поступками, никогда не проходи мимо», – добавил мэр.