Эстонская спортсменка завоевала золото на чемпионате мира по тхэквондо

Эстонский гимн прозвучал в честь победы Александры Андреевой. Чемпионкой мира в этом году стала воспитанница главного тренера нашей сборной Казбулата Шогенова, действующая чемпионка Европы и спортсменка Таллиннской спортивной школы Александра Андреева. Она оказалась лучшей среди юниоров 14-15 лет в категории «индивидуальный спарринг» в наилегчайшем весе до 40 кг и принесла стране вторую в истории эстонского тхэквондо золотую медаль. В 2018 году на верхнюю ступень пьедестала поднялась Анни Эрмель. «На фоне интенсивного развития Сашиной спортивной карьеры эта победа стала приятной, но ожидаемой. Напомню, что в апреле этого года Саша стала чемпионкой Европы в этой же категории в итальянском Римини», – прокомментировал Казбулат Шогенов.

Серебряным призером мира среди юниоров 16-17 лет по индивидуальному спаррингу в весе до 58 кг стала Анетте Русс, занимающаяся в Пярну под руководством Роберта Трофимова. Еще один его ученик, юниор Александр Савчук, смог пополнить копилку сборной бронзовой медалью в личном спарринге в абсолютной категории 70+ кг среди юниоров 14-15 лет.

Вторая бронза среди взрослых по индивидуальному спаррингу в весовой категории до 62 кг на счету у спортсменки из Силламяэ, ученицы тренера Игоря Александрова, Инги Палу.