Компьютерный сбой парализовал авиаперелеты во Франции

Согласно имеющимся данным, неполадки, вызвавшие крупный сбой в работе аэропортов, произошли первого сентября примерно в половине четвертого ночи по талиннскому времени, пишет Ferra. Официальные лица выступили с заявлением, что сбой не привел к каким-либо жертвам и в целом никак не сказался на безопасности пассажиров.

Работа системы была восстановлена лишь спустя девять часов после инцидента, в районе половины первого дня по таллиннскому времени. Причины, по которым сбой случился, на данный момент неизвестны. Специалисты занимаются изучением возможных обстоятельств, приведших к сбою компьютерных систем.