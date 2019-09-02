Пн, 2.09.2019
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Компьютерный сбой парализовал авиаперелеты во Франции

Air France`i lennukid Pariisi lennujaamas.

ФОТО: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Scanpix

Главное управление гражданской авиации Франции сообщило, что накануне на территории всей страны произошел глобальный сбой в компьютерной системе представления планов полетов, в результате чего были задержаны многочисленные рейсы.

Согласно имеющимся данным, неполадки, вызвавшие крупный сбой в работе аэропортов, произошли первого сентября примерно в половине четвертого ночи по талиннскому времени, пишет Ferra. Официальные лица выступили с заявлением, что сбой не привел к каким-либо жертвам и в целом никак не сказался на безопасности пассажиров.

Работа системы была восстановлена лишь спустя девять часов после инцидента, в районе половины первого дня по таллиннскому времени. Причины, по которым сбой случился, на данный момент неизвестны. Специалисты занимаются изучением возможных обстоятельств, приведших к сбою компьютерных систем.

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