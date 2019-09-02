Картина дня: итоги проверки в ТТУ, смерть заключенного и кадровые перестановки в Nordica

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями понедельника.
Представители ТТУ: нарушения имели место, но факт мошенничества установлен не был
Как показала проведенная комиссией ТТУ проверка обвинений в мошенничестве при использовании европейских грантов в Институте Нурксе, имели место нарушения внутренних правил и условий договора, но факта мошенничества и нарушений закона установлено не было. Читать далее...
Отвечают парламентские партии: государство провалило процесс обучения эстонскому языку?
Недавно опубликованный отчет аудита Госконтроля признал, что государство не справляется с обучением совершеннолетних эстонскому языку. Читать далее...
В Вируской тюрьме умер заключенный
В прошлую пятницу в Вируской тюрьме умер заключенный 1981 года рождения. По данным Postimees, смерть наступила в результате повешения. Читать далее...
Немедленно удалите: в популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус
Специалисты из «Лаборатории Касперского» проанализировали новое приложение CamScanner – Phone PDF Creator и установили, что оно заражено опасным вирусом и может украсть данные с телефона пользователя. Читать далее...
С нового года в Эстонии может вырасти минимальная зарплата
Минимальная зарплата в Эстонии может вырасти с 1 января 2020 года с нынешних 540 до 578 евро в месяц. Читать далее...
Трагедии в Беслане - 15 лет: вопросы без ответа
1 сентября 2004 года в России родители проводили своих детей в первый учебный день. В Беслане (Северная Осетия) этот день никогда не забудут, так как 15 лет назад День знаний там превратился в кровавый кризис с заложниками, в котором были убиты сотни людей, большинство из которых - дети. Читать далее...
Взрыв под Северодвинском стал следствием испытания принципиально новой техники
Авария на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связана с разработкой новых образцов техники, сказал в интервью газете «Ведомости» вице-премьер Юрий Борисов, ответственный за развитие оборонной промышленности. Читать далее...
Глава Центра оборонных инвестиций: и при двух процентах можно развивать гособорону
Новый руководитель Центра оборонных инвестиций Кусти Сальм рассказал Postimees, почему армейские автомобили не заправляют биотопливом, что будет со скандальным тендером на оружие и боеприпасы и почему государство должно осадить лоббистов. Читать далее...
Страшные кадры: найденная в одной из таллиннских квартир овчарка гнила заживо, в язвах завелись черви
В минувшую пятницу волонтеры Эстонского союза защиты животных стали свидетелями ужасающей картины. По приглашению полиции они отправились в расположенную на улице Пухангу в Таллинне квартиру, где буквально гнила заживо немецкая овчарка. Читать далее...
Гуннар Кобин передумал возглавлять авиакомпанию Nordica
Гуннар Кобин, который должен был в понедельник приступить к работе на посту руководителя Nordica, отказался от этой должности, подтвердил в понедельник пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо. Читать далее...
Дорожный хаос продолжается: сегодня около памятника «Русалке» изменится организация движения
На Нарвском шоссе в районе перекрестка у памятника «Русалке» в связи с дорожными работами со 2 по 9 сентября запланированы изменения в организации дорожного движения, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна. Читать далее...
Swedbank снизит плату за управление фондами второй ступени
Со 2 сентября Swedbank меняет границы инвестирования в акции для всех своих пенсионных фондов II ступени, что в долговременной перспективе позволит клиентам зарабатывать больше прибыли. Одновременно банк существенно снизит плату за управление фондами, сообщила в понедельник пресс-служба банка. Читать далее...
Михаил Кылварт: в новом учебном году Таллинн должен вплотную заняться проблемой травли в школах
В новом учебном году следует усиленно заняться проблемой травли в школах и в максимальной степени избавиться от этого явления, сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт, передает Раэпресс. Читать далее...