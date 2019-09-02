Картина дня: итоги проверки в ТТУ, смерть заключенного и кадровые перестановки в Nordica

Представители ТТУ: нарушения имели место, но факт мошенничества установлен не был

Как показала проведенная комиссией ТТУ проверка обвинений в мошенничестве при использовании европейских грантов в Институте Нурксе, имели место нарушения внутренних правил и условий договора, но факта мошенничества и нарушений закона установлено не было. Читать далее...

Отвечают парламентские партии: государство провалило процесс обучения эстонскому языку?

Недавно опубликованный отчет аудита Госконтроля признал, что государство не справляется с обучением совершеннолетних эстонскому языку. Читать далее...

В Вируской тюрьме умер заключенный

В прошлую пятницу в Вируской тюрьме умер заключенный 1981 года рождения. По данным Postimees, смерть наступила в результате повешения. Читать далее...

Немедленно удалите: в популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус

Специалисты из «Лаборатории Касперского» проанализировали новое приложение CamScanner – Phone PDF Creator и установили, что оно заражено опасным вирусом и может украсть данные с телефона пользователя. Читать далее...

С нового года в Эстонии может вырасти минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Эстонии может вырасти с 1 января 2020 года с нынешних 540 до 578 евро в месяц. Читать далее...

Трагедии в Беслане - 15 лет: вопросы без ответа

1 сентября 2004 года в России родители проводили своих детей в первый учебный день. В Беслане (Северная Осетия) этот день никогда не забудут, так как 15 лет назад День знаний там превратился в кровавый кризис с заложниками, в котором были убиты сотни людей, большинство из которых - дети. Читать далее...

Взрыв под Северодвинском стал следствием испытания принципиально новой техники

Авария на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связана с разработкой новых образцов техники, сказал в интервью газете «Ведомости» вице-премьер Юрий Борисов, ответственный за развитие оборонной промышленности. Читать далее...

Глава Центра оборонных инвестиций: и при двух процентах можно развивать гособорону

Новый руководитель Центра оборонных инвестиций Кусти Сальм рассказал Postimees, почему армейские автомобили не заправляют биотопливом, что будет со скандальным тендером на оружие и боеприпасы и почему государство должно осадить лоббистов. Читать далее...

Страшные кадры: найденная в одной из таллиннских квартир овчарка гнила заживо, в язвах завелись черви

В минувшую пятницу волонтеры Эстонского союза защиты животных стали свидетелями ужасающей картины. По приглашению полиции они отправились в расположенную на улице Пухангу в Таллинне квартиру, где буквально гнила заживо немецкая овчарка. Читать далее...

Гуннар Кобин передумал возглавлять авиакомпанию Nordica

Гуннар Кобин, который должен был в понедельник приступить к работе на посту руководителя Nordica, отказался от этой должности, подтвердил в понедельник пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо. Читать далее...

Дорожный хаос продолжается: сегодня около памятника «Русалке» изменится организация движения

На Нарвском шоссе в районе перекрестка у памятника «Русалке» в связи с дорожными работами со 2 по 9 сентября запланированы изменения в организации дорожного движения, сообщила пресс-служба мэрии Таллинна. Читать далее...

Swedbank снизит плату за управление фондами второй ступени

Со 2 сентября Swedbank меняет границы инвестирования в акции для всех своих пенсионных фондов II ступени, что в долговременной перспективе позволит клиентам зарабатывать больше прибыли. Одновременно банк существенно снизит плату за управление фондами, сообщила в понедельник пресс-служба банка. Читать далее...

Михаил Кылварт: в новом учебном году Таллинн должен вплотную заняться проблемой травли в школах