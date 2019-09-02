Картина дня: трагедия в эстонской школе, таинственные японские инвесторы, жуткое издевательство над собакой и Maxima вместо известного магазина

В одной из школ Эстонии новый учебный год начался с трагедии

Вчера в первый учебный день в Тамсалуской гимназии вспоминали погибшую в аварии учительницу математики Керсти Оолуп. Трагическая авария произошла в пятницу полдевятого утра в деревне Ваянгу. Читать далее...

Таинственная японская компания готова инвестировать в Эстонию миллиарды

Новый глава центра иностранных инвестиций Фонда развития предпринимательства Райдо Лембер приоткрыл завесу тайны над инвестициями, которые находятся сейчас на пути в Эстонию. Как выясняется, в долгосрочной перспективе к нам могут прийти миллиарды японских денег. Читать далее...

На месте магазина с 60-летней историей в Таллинне откроется очередная Maxima

Действовавший в таллиннском районе Нымме почти 60 лет универмаг Jannseni в сентябре закроет двери, а уже в декабре на месте хорошо знакомого местным жителям магазина после ремонтных работ откроется супермаркет Maxima. Читать далее...

Крупнейшую в Эстонии прачечную продали финнам

Дочерняя эстонская компания финского текстильного предприятия Lindström OY получила разрешение на покупку принадлежащей Пеэтеру Луйку компании Tallinna Pesumaja и ее дочерних фирм. Читать далее...

Пограничники задержали мужчину, переправлявшего армян через границу

В воскресенье в приграничной зоне Сетомаа пограничники задержали гражданина Латвии, который незаконно переправлял через эстонско-российскую границу группу иностранцев. Читать далее...

Автомобиль вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся

Сегодня вечером в Харьюмаа автомобиль, которым управлял пожилой мужчина, съехал с дороги, врезался в столб опоры освещения и перевернулся. Читать далее...

Сбежавший из школы подросток вернулся домой

Полиция просила помощи в поисках 14-летнего подростка, которого 1 сентября отвезли в школу, откуда он впоследствии сбежал. Каспар сам вернулся домой, с ним все в порядке. Читать далее...

Представители ТТУ: нарушения имели место, но факт мошенничества установлен не был

Как показала проведенная комиссией ТТУ проверка обвинений в мошенничестве при использовании европейских грантов в Институте Нурксе, имели место нарушения внутренних правил и условий договора, но факта мошенничества и нарушений закона установлено не было. Читать далее...

Отвечают парламентские партии: государство провалило процесс обучения эстонскому языку?

Недавно опубликованный отчет аудита Госконтроля признал, что государство не справляется с обучением совершеннолетних эстонскому языку. Читать далее...

В Вируской тюрьме умер заключенный

В прошлую пятницу в Вируской тюрьме умер заключенный 1981 года рождения. По данным Postimees, смерть наступила в результате повешения. Читать далее...

Немедленно удалите: в популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус

Специалисты из «Лаборатории Касперского» проанализировали новое приложение CamScanner – Phone PDF Creator и установили, что оно заражено опасным вирусом и может украсть данные с телефона пользователя. Читать далее...

С нового года в Эстонии может вырасти минимальная зарплата