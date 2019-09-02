Несколько десятков чеченских боевиков взяли в заложники более 1200 человек в 1-ой средней школе. Кризис длился три дня. Все закончилось, когда силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности был предпринят штурм, передает Русский TVNET.

Всего погибло 334 человека, 186 из них - дети.

Галерея: кадры с места трагедии

Кровавый День знаний

В тот день многих детей в школу привели родители.

Боевики ворвались в учебное заведение вскоре после девяти утра. Злоумышленники разместили всех заложников в переполненном спортивном зале, а потом убили нескольких взрослых. Выжившие рассказывают, что на убийцах были жилеты с взрывчаткой, а также она была подвешена на баскетбольных кольцах.

Ужас продолжался до 3 сентября, пока спецслужбы не взяли штурмом школу. Они отправились внутрь школы, когда там прозвучало два взрыва и в спортивном зале, в котором все ещё находились заложники, вспыхнул пожар.

В операции были задействованы танки и гранатометы.

Вопросы без ответов

До сих пор неизвестно, кто инициировал взрывы, однако это одно из самых обсуждаемых обстоятельств в этом деле.

Власти России заявили, что первый взрыв инициировали боевики и что гранаты российских спецслужб нисколько не могли спровоцировать пожар, в котором погибла часть заложников.

Однако независимое расследование эксперта Юрия Савельева в 2016 году пришло к другому заключению.

«Мы уже давно знаем, что службы безопасности виновны в смерти многих заложников. Однако генеральный прокурор просто отказывается слушать показания свидетелей», - отметил Савельев.

Неизвестно количество захватчиков, а также кому из них удалось сбежать.

Галерея: памятные дни теракта в Беслане

Директор Елена Ганиева, что воспоминания о трагическом происшествии до сих пор преследует как ее саму, ее сына, а также других очевидцев.

«Самое страшное – это чувство жажды. Страшнее этого быть ничего не может для человека. У меня сыну сегодня уже 24 года, до сих пор возле его кровати стоит баклажка с водой», - говорит женщина.

Виновные

Парламентская комиссия России в августе 2066 года в количестве жертв обвинила чеченских боевиков, оправдывая службы безопасности России.

Однако Европейский суд по правам человека считает иначе. Суд в 2017 году принял решение, что российским властями нужно выплатить родным жертв почти три миллиона евро, так как они не смогли обеспечить достаточную защиту школьников, родителей и учителей.

Суд отметил, что Россия не сделала достаточно для того, чтобы предотвратить нападение, хотя в ее распоряжении была информация о таких планах.

Ответственность за теракт взял на себя чеченский террорист Шамиль Басаев, сославшись на официальное признание независимости Чечни в качестве основного требования боевиков.

Согласно данным властей России, в трагедии участвовали 32 боевика, из которых выжил только один. Единственный взятый живым террорист, Нурпаша Кулаев, был арестован и впоследствии приговорен судом к пожизненному заключению.

Однако выжившие заложники и Басаев заявляют, что многим нападавшим удалось сбежать.

В августе этого года Кулаев дал интервью агентству РИА «Новости». В интервью он отрицал своё причастие к нападению на школу в Беслане.

«Да, я согласен, что не заслужил этого [заключения - прим.ред.]. По крайней мере за Беслан… Беслан – это уже не мое», -сказал он.