В одной из школ Эстонии новый учебный год начался с трагедии

Вчера в первый учебный день в Тамсалуской гимназии вспоминали погибшую в аварии учительницу математики Керсти Оолуп, передает Virumaa Teataja.
Директор гимназии Айви Муст сказала, что те, кто нуждается в консультации с психологом в связи с этой трагедией, получат такую возможность. Что касается работы школы, то, по словам Муст, ее реорганизуют. Также начинаются поиски новой учительницы. "Мы пытаемся справиться", - сказал Муст.
Трагическая авария произошла в пятницу полдевятого утра в деревне Ваянгу. По предварительной информации полиции, грузовик Volvo отклонился в правую сторону и столкнулся со встречной машиной, которой управляла Керсти Оолуп. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.