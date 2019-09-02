В одной из школ Эстонии новый учебный год начался с трагедии

Директор гимназии Айви Муст сказала, что те, кто нуждается в консультации с психологом в связи с этой трагедией, получат такую возможность. Что касается работы школы, то, по словам Муст, ее реорганизуют. Также начинаются поиски новой учительницы. "Мы пытаемся справиться", - сказал Муст.