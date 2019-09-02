Таинственная японская компания готова инвестировать в Эстонию миллиарды

- Какие крупные предприятия взвешивали возможность инвестиций в Эстонию, но по каким-то причинам отказались?

- Историй, когда крупный инвестор почти засыпал Эстонию деньгами, много. Крупнейший в Европе производитель аккумуляторов Northvolt выбирал новое место для производства и в том числе оценивал Эстонию, но, к сожалению, ушел в Швецию.

Главными факторами предпочтения стали предложенный там сверхдешевый ценовой пакет энергопотребления, большая доступность рабочей силы и меньший расход на поставку определенных полезных ископаемых.

Грустно видеть, когда мимо тебя проходит такой проект, который создал бы тысячи современных рабочих мест и заодно изменил бы мир к лучшему. Повышение конкурентоспособности бизнес-среды - это наш фокус, без этого никак себя не продать, как ни старайся.

- Cнизим регулируемые цены, акцизы на электричество и топливо и этим привлечем инвесторов? Estonian Cell сообщил, что инвестирует 20 миллионов, если получит акцизную льготу как крупный потребитель. По расходам на рабочую силу мы ведь с южными соседями не конкурируем?

- По уровню цен на электричество мы уступаем почти всем соседям. Недавно я встречался с руководителями Estonian Cell, и эти 20 миллионов - не предел. На самом деле они хотят еще больше расширить производство, но для этого нужно значительно большее снижение расходов.

Последнее снижение акциза на электроэнергию было результатом очень продолжительной работы. Подобную льготу мы пытались получить еще с 2016 года, и в данном случае при разработке пакета от предприятия были получены обещания, что они инвестируют в указанном объеме, если будут снижены расходы на энергопотребление.

- Часто ли инвесторы задают вопросы о новом правительстве? В иностранной прессе об Эстонии разные представления.

- Репутация Эстонского государства разнится в зависимости от иностранного государства. Важнее всего - предпринимательская среда, но если мы посмотрим на работу правительства, то касающиеся инвесторов аспекты - налоги и другие пункты закона - в государстве не изменились.

Скорее можно видеть и положительные знаки: например, в постановлении о поддержке крупных инвесторов четко указывалось на то, что иностранные инвесторы делают важный вклад в развитие экономики Эстонии. В этом отношении не стоит так сильно переживать - в реальности условия бизнес-среды ничуть не ухудшились.

- Инвесторы не спрашивают, действительно ли у власти в Эстонии стоят правые радикалы, как пишут иностранные газеты?

- С каждой сменой правительства вопросы всегда одни и те же: есть ли перемены? Об изменениях в бизнес-среде мы их оповещаем, но желаний усиливать ту или иную репутацию не было. Если мы говорим о реальных условиях бизнес-среды, то, к счастью, изменений нет, и в этом смысле все хорошо.

- Приоткройте завесу тайны, какие проекты находятся в работе и могут вот-вот получить подписи на бумаге?