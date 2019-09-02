Таинственная японская компания готова инвестировать в Эстонию миллиарды

Новый глава центра иностранных инвестиций Фонда развития предпринимательства Райдо Лембер подтвердил, что новое правительство Эстонии отнюдь не нанесло вреда бизнес-среде, а также приоткрыл завесу тайны над инвестициями, которые находятся сейчас на пути в Эстонию. Как выясняется, в долгосрочной перспективе к нам могут прийти миллиарды японских денег, пишет Postimees.
- Как Фонд развития "продает" Эстонию иностранным инвесторам?
- По всему миру есть тысячи разнообразных агентств, исходя из этого мы делаем упор на то, чем мы отличаемся от других: высокое качество эстонской рабочей силы, инфотехнологические навыки, высокую культуру сектора обрабатывающего производства в Ида-Вирумаа. Эти сильные стороны мы должны донести до внешнего мира, чтобы инвестор нас нашел.
- Какие сектора предпочитает EAS?
- В широком плане мы занимаемся секторами, которые можно реализовать в Эстонии, но есть и исключения, например, развитие недвижимости.
Если у нас сильная финансовая грамотность и работа в этой сфере начинает в мире автоматизироваться, мы предлагаем комбинацию финансовой и инфотехнологической грамотности. Например, лесоводческий концерн Stora Enso, который перевел в Таллинн центр автоматизации финансовых услуг группы и нанимает здесь более 60 работников.
Эстония в большом мире настолько мала, что находящимся далеко от нас инвесторам время от времени нужно объяснять, что мы не сыр и не хлеб, а успешное западное государство. Например, на уровне Швеции мы должны больше доказывать, что чего-то стоим. Но мы действительно можем считать, что мы здесь сильные и успешные.
- Сколько времени уходит на одну сделку?
- До решения об инвестиции уходит в среднем точно один год. Это зависит от культуры: например, норвежцы начали очень быстро принимать решения, тогда как в случае с японцами иногда это может занимать более пяти лет. Если говорить о Японии, то принятое в течение двух лет решение можно считать быстрым.
Два с половиной года мы работали на то, чтобы скандинавы построили в Эстонии центр данных (MCF Estonia, объем инвестиций - 100 млн евро – ред.).
Мы считали приоритетом, чтобы один из столпов эстонского информационного общества, а именно, инфраструктура коммуникационных технологий, был бы в Эстонии развит. Поэтому создание в Эстонии центра данных по международным стандартам было важным.
- Сколько центр иностранных инвестиций приводит в Эстонию прямых инвестиций?
- В прошлом году мы помогли привлечь в Эстонию 324 млн евро прямых инвестиций, а в этом году за первые шесть месяцев - 164 млн евро.
Например, производитель водных фильтров Aquaphor решил расширить свою производственную площадь и инфраструктуру на 30 млн евро и создать более 250 рабочих мест в Ида- Вирумаа. Это поможет смягчить образовавшуюся в этом районе волну сокращений в секторе энергетики.
Швейцарское фармацевтическое производство Acino в этом году нанимает с нашей помощью в Выру двадцать сотрудников центра вспомогательных услуг. Рабочие места для белых воротничков обычно возникают в Таллинне или Тарту.
- Одним словом, вы устраняете рыночные барьеры и перемещаете деньги из центра на периферию?
- Именно так, мы пытаемся. К сожалению, инвесторы зачастую рассматривают Эстонию как одну целую среду. Для них отдаленные регионы связаны с риском нехватки рабочей силы высокой квалификации.
- Какие крупные предприятия взвешивали возможность инвестиций в Эстонию, но по каким-то причинам отказались?
- Историй, когда крупный инвестор почти засыпал Эстонию деньгами, много. Крупнейший в Европе производитель аккумуляторов Northvolt выбирал новое место для производства и в том числе оценивал Эстонию, но, к сожалению, ушел в Швецию.
Главными факторами предпочтения стали предложенный там сверхдешевый ценовой пакет энергопотребления, большая доступность рабочей силы и меньший расход на поставку определенных полезных ископаемых.
Грустно видеть, когда мимо тебя проходит такой проект, который создал бы тысячи современных рабочих мест и заодно изменил бы мир к лучшему. Повышение конкурентоспособности бизнес-среды - это наш фокус, без этого никак себя не продать, как ни старайся.
- Cнизим регулируемые цены, акцизы на электричество и топливо и этим привлечем инвесторов? Estonian Cell сообщил, что инвестирует 20 миллионов, если получит акцизную льготу как крупный потребитель. По расходам на рабочую силу мы ведь с южными соседями не конкурируем?
- По уровню цен на электричество мы уступаем почти всем соседям. Недавно я встречался с руководителями Estonian Cell, и эти 20 миллионов - не предел. На самом деле они хотят еще больше расширить производство, но для этого нужно значительно большее снижение расходов.
Последнее снижение акциза на электроэнергию было результатом очень продолжительной работы. Подобную льготу мы пытались получить еще с 2016 года, и в данном случае при разработке пакета от предприятия были получены обещания, что они инвестируют в указанном объеме, если будут снижены расходы на энергопотребление.
- Часто ли инвесторы задают вопросы о новом правительстве? В иностранной прессе об Эстонии разные представления.
- Репутация Эстонского государства разнится в зависимости от иностранного государства. Важнее всего - предпринимательская среда, но если мы посмотрим на работу правительства, то касающиеся инвесторов аспекты - налоги и другие пункты закона - в государстве не изменились.
Скорее можно видеть и положительные знаки: например, в постановлении о поддержке крупных инвесторов четко указывалось на то, что иностранные инвесторы делают важный вклад в развитие экономики Эстонии. В этом отношении не стоит так сильно переживать - в реальности условия бизнес-среды ничуть не ухудшились.
- Инвесторы не спрашивают, действительно ли у власти в Эстонии стоят правые радикалы, как пишут иностранные газеты?
- С каждой сменой правительства вопросы всегда одни и те же: есть ли перемены? Об изменениях в бизнес-среде мы их оповещаем, но желаний усиливать ту или иную репутацию не было. Если мы говорим о реальных условиях бизнес-среды, то, к счастью, изменений нет, и в этом смысле все хорошо.
- Приоткройте завесу тайны, какие проекты находятся в работе и могут вот-вот получить подписи на бумаге?
- В большинстве случаев об этом никогда нельзя говорить. Мы являемся для иностранных инвесторов партнером и доверенным лицом, и наш трудовой договор предусматривает, что мы защищаем коммерческие тайны и интересы.
Представители одного японского предприятия подтвердили, что в ближайшем будущем хотели бы уже сделать первые инвестиции.
- Как измеряется их объем? Это сотни миллионов, миллиарды?
- В долгосрочной перспективе даже миллиарды.
- Поскольку это японское предприятие, нужно теперь ждать пять лет?
- У них решение на подходе, они готовы сделать первые шаги.
- Эта инвестиция поддержит региональное развитие, я предполагаю?
- Мы предложим им и то и другое. По секторам есть несколько разных направлений, содержащих в себе сильное региональное развитие. У нас в работе находится порядка тысячи клиентов в год.
- Как часто приходится отказывать подозрительным толстосумам?
- Мы получили доступ к базам данных всемирного уровня, мы сотрудничаем с эстонскими органами, которые в состоянии лучше провести определенные проверки. У нас также налажено сотрудничество в части проверки истории инвесторов, и если там возникают конфликты, мы отказываемся от дальнейшего общения и просто вежливо указываем им на выход из страны.
- Какие рабочие места вы привлекаете? Уровень зарплат выше среднего по Эстонии?
- Именно так, выше среднего по Эстонии.
- Прошли те времена, когда шведы строили фабрику и нанимали работников за 600 евро?
- Абсолютно. Мы говорим об инвестициях с высокой дополнительной ценностью и о долгосрочной проекции. Если уровень зарплат или устойчивость среды в случае Эстонии составляют всего пять лет, мы лучше не будем этим заниматься. Более пяти лет - вот идеальный срок, чтобы инвестиция была устойчивой.
Мы просматриваем средние зарплаты по уездам. Стараемся, чтобы у проектов была максимально высокая дополнительная стоимость, высокий уровень работы и квалификации. Мы анализируем коммерческие возможности секторов по всей Эстонии и предлагаем иностранным инвесторам неиспользованные возможности, чтобы реализовать их с целью развития экономики Эстонии.