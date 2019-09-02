Стратегия и тактика налоговой политики

Налоговое бремя все больше смещается с доходов на потребление и плату за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

В то же время межгосударственная конкуренция, а также новые формы трудовых отношений (работа в домашнем офисе, удаленная работа в любой точке мира, на различных онлайн-платформах и так далее) заставляют все больше внимания уделять совершенствованию налогообложения доходов и расходов на рабочую силу. Налоговая система должна быть простой и прозрачной, с минимальными исключениями из правил.