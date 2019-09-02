На новом русскоязычном портале ведется сбор подписей за климатически нейтральную Эстонию

С сегодняшнего дня портал о климатических изменениях Kliimamuutused.ee работает и на русском языке. Он создан с целью информирования о климатических изменениях как на глобальном, так и местном уровне. Открытие портала совпадает с активным периодом сбора подписей за климатически нейтральную Эстонию, и создатели портала надеются, что его содержание поможет читателям лучше разобраться в теме и поддержать петицию.
Гражданские организации призывают поддержать народную инициативу «Климатически нейтральная Эстония 2035». Инициатива создана с целью побудить государство к быстрому реагированию для обуздания климатических изменений посредством научных и затрагивающих все общество справедливых решений. За три недели инициатива собрала 1574 подписи.
Собранные подписи будут переданы премьер-министру Юрию Ратасу 13 сентября в рамках конференции «Климатическая нейтральность – провал или успех?», которая пройдет под его руководством. 1000 подписей обеспечивают прохождение инициативы на рассмотрение в Рийгикогу, но для мотивации влиятельных сторон необходима большая поддержка.
Обращение можно прочитать и подписать до позднего вечера 12 сентября на платформе Rahvaalgatus.ee. Текст обращения на русском языке находится здесь.
Климатическая нейтральность означает, что государство восстанавливает баланс с точки зрения выбросов в атмосферу парниковых газов. Для решения климатического кризиса в мире необходим пример стран Европейского союза, и в качестве первого шага следует как можно скорее поставить целью достижение нейтральности. Хотя выбросы Эстонии в мировом масштабе в абсолютных показателях небольшие, мы все же находимся в первом ряду среди загрязнителей из расчета на человека.
По словам эксперта Фонда природы Эстонии Пирет Вяйнсалу, это обращение требует, чтобы Эстония нацелилась на достижение климатической нейтральности к 2035 году и пересмотрела действующие государственные программы, влияющие на процесс. «При этом достижение климатической нейтральности, конечно же, не может означать массового использования биоэнергии или увеличение добычи сланца, а именно так в настоящий момент государство реагирует на давление климатической политики», - пояснила Вяйнсалу.
Эстония представит Европейскому союзу к началу 2020 года два документа, описывающие климатическую деятельность нашего государства: долгосрочную стратегию «Основы климатической политики до 2050 года» и Эстонскую государственную энергетическую и климатическую программу до 2030 года (REKK), которая находится на стадии составления. Оба эти документа в настоящее время не являются в достаточной мере амбициозными, чтобы адекватно отреагировать на климатический кризис. Программы других стран Европейского союза покажут, сможет ли ЕС взять курс на климатическую нейтральность и стать необходимым международным примером для принятия Парижского соглашения по климату в 2020 году.
Старт народной инициативы «Климатически нейтральная Эстония 2035» был дан в этом году на Фестивале мнений. На платформе Rahvaalgatus.ее и с помощью добровольцев инициатива насчитывает уже 1574 сторонника. Инициатива исходит от Фонда природы Эстонии, Эстонского зеленого движения и Центра природоохранного права, к которым присоединились следующие организации: Общество защиты природных сообществ, Koosloodus, эстонское движение Fridays For Future и Студенческое общество защиты окружающей среды EMÜ.