Интриги мусорного бизнеса: в доме предпринимателя прошел обыск

После весенней статьи в издании Äripäev, где говорилось о незаконной свалке мусора, возникшей на участке недвижимости на Бетоони-пыйк в Таллинне, Инспекция по охране окружающей среды провела обыск в доме Михаила Вомма, ведущего свой бизнес на этом участке.
По описанию Михаила, утром в 6.45 он сидел со своей женой за столом и завтракал, когда чиновники подъехали на нескольких машинах и изъяли у него телефон, компьютер и 5500 евро наличными.
Паевому товариществу жены Вомма Анастасии Филатовой - AF Haldus - принадлежит участок площадью почти 4000 квадратных метров возле ручья Крооди в Маарду, куда незаконно свозится строительный мусор и отходы: камни, бетон, этернит, утеплительные материалы и пластмасса. Из-за этого Инспекция по охране окружающей среды начала в июне производство о проступке и административное производство.
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