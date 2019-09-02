Крупнейшую в Эстонии прачечную продали финнам

Департамент конкуренции дал одобрение на эту сделку в минувшую пятницу, сообщает BNS.

"Lindström работает в Эстонии уже 27 лет, и мы считаем, что настало время для завоевания рыночной доли в Эстонии и расширения деятельности. Tallinna Pesumaja — это организация с сильной репутацией в части качества, которая, как и мы, работает с клиентами из гостиничного сектора", - сказала в начале августа BNS руководитель Lindström Eesti Кариан Яагунд.

Для клиентов и работников никаких перемен не настанет - все процессы будут протекать прежним образом как в обслуживании клиентов, так и в производственном цикле.

Tallinna Pesumaja занимается снабжением гостиниц и медучреждений чистым постельным бельем, в том числе предоставляет услуги стирки. Ранее предприятие принадлежало фирме Пеэтера Луйка OÜ Rabatti.

В Эстонии сфера деятельности Lindström — услуга аренды сменных ковровых покрытий и рабочей одежды, а также текстиля для отелей и ресторанов.

В прошлом году чистая прибыль Tallinna Pesumaja при обороте 2,7 млн евро составила 278 000 евро, на предприятии работали с полным рабочим днем 56 человек, на зарплаты которым было затрачено 688 000 евро.