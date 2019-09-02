Через пару часов Таллиннский марафон вызовет неразбериху на дорогах

Водителям настойчиво рекомендуется избегать вечером 7 сентября и весь день 8 сентября центра города, Пыхья-Таллинна и особенно его района Каламая.

Схему можно посмотреть здесь.

7 сентября с 16 до 19.30 автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ и улице Эндла с остановкой А.Адамсони на Тоомпуйестеэ, автобусы линий 41 и 41B пойдут в сторону Какумяэ по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе, автобусы линии 36 пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, Тетральной площади, бульвару Эстония, улице Г.Отса и Пярнускому шоссе.

С 16.30 до 18.15 автобусы линии 59 в сторону Пикакари пойдут в объезд по улице Ристику, бульвару Кольде, улицам Сыле, Ситси, Пальяссааре, а в сторону Балтийского вокзала - по улицам Пальяссааре, Ситси и Сыле, бульвару Кольде и улице Ристику. Полностью прерывается движение с 16 до 19.30 на трамвайных линиях 1 и 2 и автобусных линиях 3 и 73.

На короткое время - с 16.45 до 17.15 автобусы линии 5 в сторону Метсакооль пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улице Лайкмаа, Нарвскому шоссе с остановками на объезде "Площадь Вабадузе" и "Эстония", а в сторону Мяннику - с 16.45 до 17.45 - по Нарвскому шоссе, улицам Реймана, Гонсиори, бульвару Эстония,Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе с остановками на объезде Кивисилла - на улице Гонсиори, Эстония - на Театральной площади и Кескхайгла - на улице Ливалайа.

Автобус линии 18 в сторону Лаагри с 16.45 до 17.15 пойдет от центра "Виру" по Нарвскому шоссе, улице Лайкмаа, бульвару Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе.

Автобус линии 36 в сторону Вяйке-Ыйсмяэ с 16.45 до 17.15 пойдет по бульвару Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе.

Первые троллейбусы линий 1, 4 и 5 в начале простоя остановятся на Палдиском шоссе до перекрестка с Тоомпуйестеэ. Троллейбусы 1 и 5 линий во время простоев будут следовать до остановки Лилле, а троллейбусы 3 и 4 линий - до остановки Койду.

Движение трамваев линий 3 и 4 прерывается с 16.45 до 17.15. Один из траваев 4 линии будет стоять у аэровокзала и отправится, как только Пярнуское шоссе откроется для трамвайного движения.

Схему можно посмотреть здесь.

8 сентября с 8 до 16 часов автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ и улице Эндла с остановкой А.Адамсони на Тоомпуйестеэ, автобусы линий 41 и 41B пойдут в сторону Какумяэ по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе, автобусы линии 36 пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, Тетральной площади, бульвару Эстония, улице Г.Отса и Пярнускому шоссе.