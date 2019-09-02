Сб, 7.09.2019
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Через пару часов Таллиннский марафон вызовет неразбериху на дорогах
Каких маршрутов стоит избегать?

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Общественный транспорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Joakim Klementi

В Таллинне проходит самое крупное спортивное мероприятие в Эстонии - Таллинский марафон вкупе с Осенним забегом, в котором примут участие свыше 20 тысяч человек из более чем 60 стран. Такое событие неизбежно влечет необходимость изменений в организации движения транспорта, передает Раэпресс.

Водителям настойчиво рекомендуется избегать вечером 7 сентября и весь день 8 сентября центра города, Пыхья-Таллинна и особенно его района Каламая.

Схему можно посмотреть здесь.

7 сентября с 16 до 19.30 автобусы линий 21 и  21B  в сторону Какумяэ пойдут в объезд по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ и улице Эндла с остановкой А.Адамсони  на Тоомпуйестеэ, автобусы линий 41 и 41B пойдут в сторону Какумяэ по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе, автобусы линии 36 пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, Тетральной площади, бульвару Эстония, улице Г.Отса и Пярнускому шоссе.

С 16.30 до 18.15  автобусы линии 59  в сторону Пикакари пойдут в объезд по улице Ристику, бульвару Кольде, улицам Сыле, Ситси, Пальяссааре, а в сторону Балтийского вокзала - по улицам Пальяссааре, Ситси и Сыле, бульвару Кольде и улице Ристику. Полностью прерывается движение  с 16 до 19.30 на трамвайных линиях 1 и 2 и автобусных линиях 3 и 73.

На короткое время - с 16.45 до 17.15 автобусы линии 5 в сторону Метсакооль пойдут по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улице Лайкмаа, Нарвскому шоссе с остановками на объезде "Площадь Вабадузе" и "Эстония", а в сторону Мяннику - с 16.45 до 17.45 - по Нарвскому шоссе, улицам Реймана, Гонсиори, бульвару Эстония,Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе с остановками на объезде Кивисилла - на улице Гонсиори, Эстония - на Театральной площади и Кескхайгла - на улице Ливалайа.

Автобус линии 18 в сторону Лаагри с 16.45 до 17.15 пойдет от центра "Виру" по Нарвскому шоссе, улице Лайкмаа, бульвару Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе.

Автобус линии 36 в сторону Вяйке-Ыйсмяэ с 16.45 до 17.15 пойдет по бульвару Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту и Лийвалайа и Пярнускому шоссе.

Первые троллейбусы линий 1, 4 и 5 в начале простоя остановятся на Палдиском шоссе до перекрестка с Тоомпуйестеэ. Троллейбусы 1 и 5 линий во время простоев будут следовать  до остановки Лилле, а троллейбусы 3 и 4 линий - до остановки Койду.

Движение трамваев линий 3 и 4 прерывается с 16.45 до 17.15.  Один из траваев 4 линии будет стоять у аэровокзала и отправится, как только Пярнуское шоссе откроется для трамвайного движения.

Схему можно посмотреть здесь.

8 сентября с 8 до 16 часов автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ и улице Эндла с остановкой А.Адамсони  на Тоомпуйестеэ, автобусы линий 41 и 41B пойдут в сторону Какумяэ по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе, автобусы линии 36 пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, Тетральной площади, бульвару Эстония, улице Г.Отса и Пярнускому шоссе.

С 9 до 12 часов автобусы линии 40 в обоих направлениях пойдут в объезд по Палдискому шоссе и улице Сыле с остановками на остановках, имеющихся на объезде, автобусы линии 59 в обоих направлениях пойдут в объезд по Палдискому шоссе, улицам Сыле, Ситси, Пальяссааре с остановками на остановках, имеющихся по маршруту объезда.

С 9.30 до 16 часов маршрут линии 72 сокращается до перекрестка улиц Сыле и Копли с конечной остановкой Малева на направлении к центру города.

С 10.30 до 16 часов автобусы линии 73 на направлении от  центра города пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, бульварам Мере и Пыхья, а в обратном направлении - по улицах Ахтри, Хобуяама, Нарвскому и Пярнускому шоссе, автобусы линии 3 пойдут  на направлении от центра города в объезд  по Нарвскому шоссе, улицам Хобуяама и Ахтри, бульвару Мере, а к центру города - по улице Нийне, бульвару Пыхья, улице Суур-Раннавярав и бульвару Мере.

С 8 до 11 часов маршрут автобусов линии 50 продлевается к центру города по улицам Маяка и Лубья, Тартускому шоссе, бульвару Рявала, улицам  Лайкмаа и Гонсиори, а в обратном направлении  - по улицам Гонсиори и Пронкси, Тартускому шоссе, улицам Ласнамяэ, Маяка, Петербури, Маяка и пер. Маяка с остановками на улице Маяка на трамвайной остановке Пер.Маяка  в сторону центра города, на трамвайных остановках Сикупилли и Маяка - в обоих направлениях, на Тартуском шоссе - Буссияам и Кесктург в обоих направлениях на имеющихся автобусных остановках, на бульваре Рявала - на остановке Торнимяэ (в сторону центра города)  и на улице Гонсиори - на остановке Кивисилла автобусов линий 67 и 68.

8 сентября полностью прекращается движение с 8 до 16 часов трамваев линий 1 и 2. На трамвайных линиях 3 и 4 могут возникать кратковременные простои с 8.45 до 10.30, на автобусных линиях 3 и 73 - с 8 до 10.30.

Схему можно посмотреть здесь.

Всех участников движения просят заблаговременно ознакомиться с информацией о движении и соответствующими схемами, по возможности планировать свою деятельность  вне затронутых марафоном территорий и быть в эти дни предельно внимательным - следовать указаниям временных знаков, указаниям и рекомендациям регулировщиков.

Информацию и схемы можно посмотреть здесь.

В указанное выше время на на указанных маршрутах движение общественного транспорта будет существенно нарушено и он будет двигаться вне расписания.  В связи с этим на поездки понадобится значительно больше времени.

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