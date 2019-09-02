Пн, 2.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Читайте, как изменится организация движения во время Таллинского марафона

Читайте, как изменится организация движения во время Таллинского марафона

Общественный транспорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Joakim Klementi

В конце текущей недели, с 6 по 8 сентября, состоится самое крупное спортивное мероприятие в Эстонии - Таллинский марафон вкупе с Осенним забегом, в котором примут участие свыше 20 тысяч человек из более чем 60 стран. Такое событие неизбежно влечет необходимость изменений в организации движения транспорта, передает Раэпресс.

Водителям настойчиво рекомендуется избегать вечером 7 сентября и весь день 8 сентября центра города, Пыхья-Таллинна и особенно его района Каламая.

В пятницу, 6 сентября, на время старта молодежного забега, который состоится в 19 часов, на короткое время будет прервано движение по бульвару Каарли, улицам Тоомпеа, Фальги и Тоомпуйестеэ. Сразу после старта движение возобновится.

Вечером субботы, 7 сентября, для проведения Осеннего забега на дистанцию в 10 км, изменения в движении последуют в центре города и Каламая.

В воскресенье, 8 сентября, в 9 часов утра стартует марафон, а в 10.15 - полумарафон, что приведет к изменениям в движении в центре города, Рокка аль Маре и Пыхья-Таллинне.

Всех участников движения просят заблаговременно ознакомиться с информацией о движении и соответствующими схемами, по возможности планировать свою деятельность  вне затронутых марафоном территорий и быть в эти дни предельно внимательным - следовать указаниям временных знаков, указаниям и рекомендациям регулировщиков.

Информацию и схемы можно посмотреть здесь.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ