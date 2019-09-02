Россия обыграла Южную Корею и продолжает бороться за олимпийскую путевку

Победа в матче с Нигерией, основу которой составляют игроки родившиеся в США, но имеющие по рождению и нигерийский паспорт, распахнула дверь, по крайней мере, в олимпийский квалификационный турнир, куда отберутся 16 лучших команд ЧМ, для сборной России. Да, нет Мозгова, Шведа, Боломбоя (читай, процентов 60-70 номинальной мощи сборной), но есть тренер Базаревич, который, простят нас читатели, на малобюджетных командах собаку съел.

Нигерийцев Россия победила, южнокорейцев, которые могли Россию и победить, если бы россияне излишне нервничали бы. Но Страну утернней свежести хватило только на первую половину - три очка преиумущства России - 40:37 - а далее уже подопечные Базаревича не оставили южнокорейцам надежды. Россияне создали себе комфортный задел после третье четверти, а в четвертой, как показалось, игра у России шла на 65-70 процентов обротов, но победа россиян (87:73) вопросов не вызывала.