Пн, 2.09.2019
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  • На месте магазина с 60-летней историей в Таллинне откроется очередная Maxima

На месте магазина с 60-летней историей в Таллинне откроется очередная Maxima

Maxima töötajad.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES / PM/SCANPIX BALTICS

Действовавший в таллиннском районе Нымме почти 60 лет универмаг Jannseni в сентябре закроет двери, а уже в декабре на месте хорошо знакомого местным жителям магазина после ремонтных работ откроется супермаркет Maxima, сообщает портал ERR.

Магазин Jannseni был построен в 60-е годы прошлого века, и все это время в здании действовали как продуктовый магазин, так и различные предприятия сферы обслуживания.

Еще десять лет назад универмаг, расположенный на бульваре Вабадузе, планировал расширяться, но так и не реализовал свои намерения.

Сейчас помимо магазина в здании работают детская игровая комната, пиццерия, салон красоты, спортзал и цветочный магазин.

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