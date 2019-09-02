На месте магазина с 60-летней историей в Таллинне откроется очередная Maxima

Действовавший в таллиннском районе Нымме почти 60 лет универмаг Jannseni в сентябре закроет двери, а уже в декабре на месте хорошо знакомого местным жителям магазина после ремонтных работ откроется супермаркет Maxima, сообщает портал ERR.
Магазин Jannseni был построен в 60-е годы прошлого века, и все это время в здании действовали как продуктовый магазин, так и различные предприятия сферы обслуживания.
Еще десять лет назад универмаг, расположенный на бульваре Вабадузе, планировал расширяться, но так и не реализовал свои намерения.
Сейчас помимо магазина в здании работают детская игровая комната, пиццерия, салон красоты, спортзал и цветочный магазин.