На месте магазина с 60-летней историей в Таллинне откроется очередная Maxima

Магазин Jannseni был построен в 60-е годы прошлого века, и все это время в здании действовали как продуктовый магазин, так и различные предприятия сферы обслуживания.

Еще десять лет назад универмаг, расположенный на бульваре Вабадузе, планировал расширяться, но так и не реализовал свои намерения.