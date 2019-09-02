В Нымме открыли мемориальную скамью имени президента Леннарта Мери

Об этом BNS сообщила пресс-служба управы Нымме, отметив, что с идеей установить скамью имени Леннарта Мери выступили объединения микрорайонов Нымме. Местом установки скамьи выбрали двор Ныммеской гимназии потому, что именно в этой школе в свое время учился и сам Леннарт Мери.

Скамья установлена по соседству с мемориальной скамьей, посвященной прежнему директору Ныммеской гимназии Альфреду Теасте. В церемонии открытия скамьи Леннарта Мери в понедельник приняли участие учащиеся 1 и 12 классов, учителя и родители школьников.

Сын Леннарта Мери — Март Мери в своем выступлении рассказал, что его отец был очень любознательным человеком и именно любознательность служит тем внутренним двигателем, который побуждает как учителей, так и учащихся действовать. Он выразил надежду, что открытая сегодня скамья станет как раз скамьей любознательных.