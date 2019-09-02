В Нымме открыли мемориальную скамью имени президента Леннарта Мери

В понедельник во дворе таллиннской Ныммеской гимназии состоялась церемония открытия мемориальной скамьи, посвященной президенту Леннарту Мери.
Об этом BNS сообщила пресс-служба управы Нымме, отметив, что с идеей установить скамью имени Леннарта Мери выступили объединения микрорайонов Нымме. Местом установки скамьи выбрали двор Ныммеской гимназии потому, что именно в этой школе в свое время учился и сам Леннарт Мери.
Скамья установлена по соседству с мемориальной скамьей, посвященной прежнему директору Ныммеской гимназии Альфреду Теасте. В церемонии открытия скамьи Леннарта Мери в понедельник приняли участие учащиеся 1 и 12 классов, учителя и родители школьников.
Сын Леннарта Мери — Март Мери в своем выступлении рассказал, что его отец был очень любознательным человеком и именно любознательность служит тем внутренним двигателем, который побуждает как учителей, так и учащихся действовать. Он выразил надежду, что открытая сегодня скамья станет как раз скамьей любознательных.
«Хотя высказывания Леннарта Мери порой были очень острыми и он не стыдился сказанного им, объяснялось это в первую очередь беспокойством за судьбу своей страны. Он был способен добиться порой невозможного благодаря своей харизматичности и внутреннему блеску», - подчеркнула старейшина района Нымме Грете Шиллис.