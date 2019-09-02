Пограничники задержали мужчину, переправлявшего армян через границу

1 сентября пограничная служба в селе Пиуса обнаружила движение группы людей в приграничной зоне. Территорию оцепили при помощи патрулей, служебная собака быстро нашла следы нарушителей границы, и менее чем через час шедшие по следу пограничники обнаружили четырех человек, прятавшихся в лесу.

Среди задержанных оказались 44-летний гражданин Латвии и трое граждан Армении - 22-летняя женщина, 18-летний мужчина и годовалый ребенок. Все они признались пограничникам, что незаконно вошли на территорию Эстонии из России неподалеку от погранпункта Лухамаа.

Для расследования полиция возбудила уголовное производство. Собранные на данный момент данные указывают на то, что латыш организовал незаконное пересечение армянами контрольной линии между Эстонией и Россией.

На сегодняшнем заседании суд решил взять контрабандиста под стражу на время преварительного следствия. Заодно административный суд решил разместить армян в центре для задержанных на время процедур по производству.