Пн, 2.09.2019
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  • Фото: автомобиль вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся

Фото: автомобиль вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся

Сегодня вечером в Харьюмаа автомобиль, которым управлял пожилой мужчина, съехал с дороги, врезался в столб опоры освещения и перевернулся, сообщает Postimees.

В 16.30 Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Падизе легковой автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу.

Управлявший транспортным средством 86-летний мужчина был трезв и находился в машине один. Он сумел своими силами выбраться из машины, а прибывшие на место полицейские передали его на попечение медиков. 

Причины происшествия выяснит полиция в ходе производства.

Работавший на месте ДТП патрульный полицейский по итогам предварительного осмотра предположил, что свою роль могло сыграть то, что с одной с стороны у машины были изношенные покрышки: поскольку в момент аварии шёл дождь, машина могла заскользить по дороге.

До тех пор, пока машину не перевернули обратно на колеса, движение на дороге примерно в течение часа было нарушено в обоих направлениях.

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