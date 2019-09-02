Турецкие чиновники объяснили, зачем врачи изъяли органы умершей российской школьницы

В министерстве здравоохранения Турции рассказали, зачем врачи изъяли органы умершей 16-летней россиянки.
Жительница Красноярска Софьи Ланшакова умерла в частной клинике во время отдыха в Турции. Девушка стала чувствовать резкую боль в животе. В больнице пациентку продержали около девяти часов. Родители заявили, что дочь доставили на родину без нескольких внутренних органов.
По словам турецких чиновников, врачи обнаружили в животе у девушки большое скопление жидкости, ее матку и яичники изъяли для судебной экспертизы.
Представители власти написали ответное письмо на официальный запрос журналистов «ТВК», в котором чиновники говорят, что многие российские СМИ исковеркали информацию - врачи якобы делали все возможное, чтобы помочь девушке.
«Тело было передано жандармерии под контролем прокурора для вскрытия, под подпись и протокол судебного разбирательства. При вскрытии матка и яичники были взяты полностью для токсикологических и гистопатологических исследований. Как видно из результатов обследования, проведенного областным управлением здравоохранения, о краже органов пациента не может быть и речи», - цитирует канал турецкое ведомство.