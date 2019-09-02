Турецкие чиновники объяснили, зачем врачи изъяли органы умершей российской школьницы

Жительница Красноярска Софьи Ланшакова умерла в частной клинике во время отдыха в Турции. Девушка стала чувствовать резкую боль в животе. В больнице пациентку продержали около девяти часов. Родители заявили, что дочь доставили на родину без нескольких внутренних органов.

По словам турецких чиновников, врачи обнаружили в животе у девушки большое скопление жидкости, ее матку и яичники изъяли для судебной экспертизы.

Представители власти написали ответное письмо на официальный запрос журналистов «ТВК», в котором чиновники говорят, что многие российские СМИ исковеркали информацию - врачи якобы делали все возможное, чтобы помочь девушке.