Мошенники выманили у двух жительниц Кохтла-Ярве почти 6000 евро: якобы на инвестиции

В июне мошенники связались с 56-летней жительницей Кохтла-Ярве, предложив ей возможность заработать на инвестициях. Женщина перевела на чужой счет 5245 евро, пишет портал новостей вещания Rus.ERR .

В августе позвонили 63-летней жительнице Кохтла-Ярве с похожим предложением. Женщина загрузила программу TeamViewer, которая обеспечила звонившему доступ к ее компьютеру. С банковского счета женщины перевели на другой счет 730 евро.