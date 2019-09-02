Пн, 2.09.2019
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  • Мошенники выманили у двух жительниц Кохтла-Ярве почти 6000 евро: якобы на инвестиции

Мошенники выманили у двух жительниц Кохтла-Ярве почти 6000 евро: якобы на инвестиции

Kelm tegi ühe viljandlase nime all tolle teadmata internetis 1015 euro eest oste.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В понедельник, 2 сентября, Идаская префектура полиции сообщила о двух случая компьютерного мошенничества в Кохтла-Ярве. Общая сумма ущерба - 5975 евро.

В июне мошенники связались с 56-летней жительницей Кохтла-Ярве, предложив ей возможность заработать на инвестициях. Женщина перевела на чужой счет 5245 евро, пишет портал новостей вещания Rus.ERR.

В августе позвонили 63-летней жительнице Кохтла-Ярве с похожим предложением. Женщина загрузила программу TeamViewer, которая обеспечила звонившему доступ к ее компьютеру. С банковского счета женщины перевели на другой счет 730 евро.

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