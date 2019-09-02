Дача-фест: команда “Нарва 2024” хочет устроить фестиваль для садоводов

“В наследство” от конкурса на титул Культурной столицы Европы 2024 Нарве останутся несколько проектов. Самые большие шансы на реализацию есть у проекта проведения в городе большого фестиваля для многочисленных нарвских садоводов. Чтобы максимально реализовать планы “Культурной столицы”, несмотря на проигрыш в конкурсе, мэр Нарвы Алексей Евграфов хочет назначить специального координатора, который будет помогать горожанам в реализации их идей в сфере культуры.
Сначала - сохранить то, что уже есть
Мэр Нарвы Алексей Евграфов и руководитель готовившей городскую заявку команды “Нарва 2024” Иван Сергеев в понедельник рассказали прессе, как отразится на городе борьба за титул Культурной столицы, хотя и проигранная, но оставившая надежды.
В этот же день на официальном сайте города Нарва была опубликована та самая книга-заявка, которую команда “Нарва 2024” составила для участия в финале конкурса на титул Культурной столицы Европы. Пока книга доступна только в оригинале - на английском языке, но в будущем планируется перевести ее и на русский.
“Из того, что там написано, мне, прежде всего, хочется сохранить то, что у нас уже есть. Это самое важное. Потом к этому каркасу мы сможем уже добавлять новое, - сказал мэр Нарвы. - Например, одна из идей, которые мне очень нравятся - это Дача-фест”.
По мнению Алексея Евграфова, фестиваль для дачников и про дачников мог бы привлечь людей самых разных возрастов.
“Дача-фест - очень интересный проект. Когда мы собирали идеи и отсылали нашему художественному совету, это был абсолютный бестселлер. Из художественного совета, по-моему, только два человека поддерживали не этот проект, а другие”, - рассказал Иван Сергеев.
По словам Сергеева, партнером в этом проекте выступил Фонд интеграции, который намерен и теперь продолжить работу над дачным фестивалем в Нарве.
“Это вещь, которая покажет уникальность Нарвы, потому что, как мы знаем, в Нарве садов на душу населения больше, чем где-либо, - добавил Иван Сергеев. - Развить из этого “местную фишку” было бы здорово”.
Был план на 20 миллионов евро
По словам мэра, бюджет Культурной столицы был запланирован на 5 лет в размере 20 млн евро. Из них город планировал выделить из своего бюджета 7 млн, получить от государства 10 млн, еще миллион - от Раквере, который выступил партнером Нарвы и еще два миллиона - от других партнеров и спонсоров.
“Не все деньги должны были пойти на мероприятия, - рассказал Алексей Евграфов. - Очень большая сумма - поскольку книга-заявка уже опубликована, можно об этом говорить - была бы направлена на создание целевого учреждения и новой команды. Это был бы международный конкурс на должность директора, художественного руководителя и так далее… Зарплатный фонд составлял порядка двух миллионов. От этих затрат мы отказываемся, это понятно”.
По словам мэра, конкретные мероприятия, которые останутся “в наследство” от конкурса на титул Культурной столицы, определятся в ближайшие недели. Через две недели команда, готовившая заявку, еще раз соберется, чтобы решить, какие части плана нужно реализовать, несмотря на поражение в конкурсе, какие отложить на будущее, а от каких отказаться.
После этого команда встретится с депутатами и уже вместе они обсудят ситуацию. Ведь теперь большую часть работы город будет проводить за свой счет, а именно депутаты городского собрания принимают годовой бюджет, в который могут внести или не внести инвестиции, изначально запланированные для “Культурной столицы”.
Переводчик с языка активистов на язык чиновников
“У меня есть свое видение, которое я еще ни с кем не обсуждал, - добавил Алексей Евграфов. - Мне нравится идея, чтобы при управе сделать должность советника, который взял бы на себя вопросы с воплощением идей, которые есть в книге-заявке, и, что еще более важно, занимался бы налаживанием контактов с активными горожанами, с недоходными объединениями… В процессе конкурса мы поняли, что, на самом деле, людей, которые искренне болеют за город и хотели бы приложить свои усилия - очень много. Но у нас, к сожалению, отсутствует на сегодняшний момент тот специалист, который мог бы наладить взаимосвязь между управой и активными гражданами”.
Иван Сергеев, главный архитектор города, который на время конкурса ушел в отпуск и возглавил команду подготовки нарвской заявки, согласен, что такой посредник между городскими властями и активными горожанами нужен:
“Было видно, что у нас культурного продукта очень много, но у самих организаций отсутствует способность взаимодействовать между собой - почему-то они между собой не сотрудничают. Плюс, определенный контакт с городом - он есть, но его надо настроить”.
Бюджет - не резиновый
По словам Ивана Сергеева, в плане подготовки к “культурной столице” была учтена также работа по обучению НКО города “добыванию денег” в разнообразных фондах:
“Все они в той или иной степени зависят от бюджета, но бюджет не резиновый. Нужно уметь добиваться финансирования самим. Для этого порой не хватает определенных навыков. Поэтому мы хотели провести отдельную программу, чтобы люди могли ориентироваться не только на городской бюджет и депутатские комиссии, а вообще на широкий мир, в котором, на самом деле, денег для реализации планов очень много. Я думаю, что эта часть заявки - повышение квалификации независимых организаций - очень важна. Потому что пока все будут грызться за городской бюджет, о развитии говорить не приходится”.
Иван отмечает, что город в данном случае должен “дать не рыбу, а удочку”.
Художников призывают не останавливаться
Слова о том, что с проигрышем в конкурсе работа не должна останавливаться, звучат не только от управы и команды “Нарва 2024”.
Так Валерия Лаврова, которая организовала сбор подписей в поддержку участия Нарвы в конкурсе в феврале, когда эта работа полностью остановилась, теперь призвала друзей в Фейсбуке не останавливаться, а творческих людей города “выйти из шкафа” и делиться друг с другом своими идеями.
“Чтобы не упасть с велосипеда, надо крутить педали”, - отметила она.