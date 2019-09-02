Дача-фест: команда “Нарва 2024” хочет устроить фестиваль для садоводов

Сначала - сохранить то, что уже есть

Мэр Нарвы Алексей Евграфов и руководитель готовившей городскую заявку команды “Нарва 2024” Иван Сергеев в понедельник рассказали прессе, как отразится на городе борьба за титул Культурной столицы, хотя и проигранная, но оставившая надежды.

В этот же день на официальном сайте города Нарва была опубликована та самая книга-заявка, которую команда “Нарва 2024” составила для участия в финале конкурса на титул Культурной столицы Европы. Пока книга доступна только в оригинале - на английском языке, но в будущем планируется перевести ее и на русский.

“Из того, что там написано, мне, прежде всего, хочется сохранить то, что у нас уже есть. Это самое важное. Потом к этому каркасу мы сможем уже добавлять новое, - сказал мэр Нарвы. - Например, одна из идей, которые мне очень нравятся - это Дача-фест”.

По мнению Алексея Евграфова, фестиваль для дачников и про дачников мог бы привлечь людей самых разных возрастов.

“Дача-фест - очень интересный проект. Когда мы собирали идеи и отсылали нашему художественному совету, это был абсолютный бестселлер. Из художественного совета, по-моему, только два человека поддерживали не этот проект, а другие”, - рассказал Иван Сергеев.

По словам Сергеева, партнером в этом проекте выступил Фонд интеграции, который намерен и теперь продолжить работу над дачным фестивалем в Нарве.

“Это вещь, которая покажет уникальность Нарвы, потому что, как мы знаем, в Нарве садов на душу населения больше, чем где-либо, - добавил Иван Сергеев. - Развить из этого “местную фишку” было бы здорово”.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов и главный архитектор города Иван Сергеев. ФОТО: Николай Андреев

Был план на 20 миллионов евро

По словам мэра, бюджет Культурной столицы был запланирован на 5 лет в размере 20 млн евро. Из них город планировал выделить из своего бюджета 7 млн, получить от государства 10 млн, еще миллион - от Раквере, который выступил партнером Нарвы и еще два миллиона - от других партнеров и спонсоров.

“Не все деньги должны были пойти на мероприятия, - рассказал Алексей Евграфов. - Очень большая сумма - поскольку книга-заявка уже опубликована, можно об этом говорить - была бы направлена на создание целевого учреждения и новой команды. Это был бы международный конкурс на должность директора, художественного руководителя и так далее… Зарплатный фонд составлял порядка двух миллионов. От этих затрат мы отказываемся, это понятно”.

По словам мэра, конкретные мероприятия, которые останутся “в наследство” от конкурса на титул Культурной столицы, определятся в ближайшие недели. Через две недели команда, готовившая заявку, еще раз соберется, чтобы решить, какие части плана нужно реализовать, несмотря на поражение в конкурсе, какие отложить на будущее, а от каких отказаться.