Вт, 3.09.2019
По-своему парадоксально, что консервативное правительство дает людям свободу самим принимать решения, а либералы выступают против этого. Индрек Нейвельт
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • У берегов Калифорнии загорелось судно для погружений дайверов: десятки человек погибли

У берегов Калифорнии загорелось судно для погружений дайверов: десятки человек погибли

Põlev laev California ranniku lähedal.

ФОТО: EPA/Scanpix

На судне для дайвинга близ острова Санта-Круз произошел пожар. Погибли по меньшей мере 25 человек.

Спасатели обнаружили тела 25 погибших в результате сильного пожара, который вспыхнул 2 сентября на борту судна для дайвинга к северу от острова Санта-Круз у побережья Калифорнии, пишет DW.com. Всего на нем находилось 39 человек, 25 из них погибли, пятерым удалось спастись, еще девять человек считаются пропавшими, сообщили власти штата в ночь на вторник, 3 сентября.

Судно затонуло примерно в 20 метрах от берега острова. 

Пожарный департамент округа Вентура отреагировал на информацию о возгорании в 3.28 утра по местному времени (13.28 мск).  Береговая охрана США и экстренные службы проводят спасательную операцию. 

По информации телеканала CNN, судно 31 августа отправилось в трехдневное плавание. Группа островов, в которую входит Санта-Круз, является одним из излюбленных мест для поклонников подводного плавания.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ