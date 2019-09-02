У берегов Калифорнии загорелось судно для погружений дайверов: десятки человек погибли

Спасатели обнаружили тела 25 погибших в результате сильного пожара, который вспыхнул 2 сентября на борту судна для дайвинга к северу от острова Санта-Круз у побережья Калифорнии, пишет DW.com. Всего на нем находилось 39 человек, 25 из них погибли, пятерым удалось спастись, еще девять человек считаются пропавшими, сообщили власти штата в ночь на вторник, 3 сентября.