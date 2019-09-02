Фото и видео: в Эстонии на охрану воздушного пространства стран Балтии впервые заступили чешские летчики

Как сообщили в пресс-службе главного штаба сил обороны Эстонии, чехи прибыли со своей авиабазы в Каслава. Они будут выполнять задачу на истребителях JAS-39 Gripen и пробудут в Эстонии четыре месяца. Пилоты будут нести службу круглосуточно, выполняя при необходимости полеты по опознанию воздушных объектов и совершая регулярные тренировочные полеты.

"Эстония присоединилась к НАТО весной 15 лет назад. С момента, когда объединились три балтийских государства, началась и миссия по охране воздушного пространства Балтии", - сказал министр обороны Эстонии Юри Луйк в понедельник на церемонии ротации.

Министр обороны Чехии Любомир Метнар поблагодарил Силы обороны Эстонии за создание отличных условий для пилотов своей страны и пожелал им успехов в предстоящей миссии.

"Для чехов это уже третья миссия по охране воздушного пространства Балтии, но впервые мы охраняем небо в Эстонии. Для нас эта миссия имеет очень важное значение - это не только выполнение обязательств, вытекающих из членства в НАТО, но и желание внести вклад в защиту восточной границы НАТО, а также мы стоим здесь лицом к лицу с угрозами, идущими из-за границы", - сказал Метнар.

Военно-воздушные силы стран НАТО находятся в Эстонии, Латвии и Литве в порядке ротации согласно решению Совета Североатлантического союза с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами альянса. В 2012 году на саммите НАТО в Чикаго было принято решение продлить миссии ВВС в странах Балтии на неопределенное время. У самих стран Балтии собственных истребителей нет.