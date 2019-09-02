Решение о финансировании завода по очистке сланцевого масла будет принято в 2021 году

Предполагаемый срок готовности завода — 2024 год, а окупиться само предприятие должно к 2040 году, сообщили BNS авторы проекта.

Инициаторы проекта — руководитель концерна Eesti Energia Хандо Суттер и глава предприятия Viru Keemia Grupр Ахти Асманн ранее сообщили журналистам, что планируемый завод будет способен перерабатывать в год до 1,6 млн тонн сланцевого масла. В прошлом году три ведущих предприятия отрасли - Eesti Energia, VKG и Alexela произвели в общей сложности 1,1 млн тонн масла за год.

С помощью вырабатываемого из природного газа водорода сланцевое масло на новом предприятии может очищаться до 0,1-процентного уровня содержания в нем серы, что будет более чем в пять раз чище, чем допускается мировыми стандартами.

Стоимость такой продукции на мировом рынке будет почти на 150 евро за тонну выше, например, цена тонны тяжелого печного топлива с 1-процентным содержанием серы во втором квартале этого года в Роттердаме составляла 361 евро.

Сейчас эстонское сланцевое масло, используемое в основном в качестве компонента судового топлива, содержит 0,7% серы, что осложняет сбыт этого вида топлива, поскольку со следующего года требования к уровню содержания серы в топливе для судов на всех морях мира должно быть снижено до 0,5%.

В июле этого года Государственный контролер Янар Хольм обратился к министру экономики и коммуникаций Таави Аасу в связи с тем, что государство планирует инвестировать в производство сланцевого масла порядка миллиарда евро, тогда как в условиях климатической политики Европейского Союза производство и очистка сланцевого масла в будущем может перестать приносить прибыль.

Правительство обсудило вопрос о строительстве предварительной очистки сланцевого масла и возможном государственном финансировании проекта в размере 600 млн евро, кроме того, концерн Eesti Energia хочет построить также новый завод сланцевого масла.