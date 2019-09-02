Пн, 2.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс

Более 600 афганских мигрантов эвакуированы с греческого острова Лесбос

Migrandid kummpiaadis.

ФОТО: AFP / Scanpix

Греческие власти и сотрудники Управления верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник эвакуировали первую группу из более 600 мигрантов из Афганистана с греческого острова Лесбос, сообщили в понедельник греческие СМИ.

Известно, что группа мигрантов из лагеря "Мориа" доставлена на судно, которое направилось в греческий порт Салоники под контролем сотрудников Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По решению правительства Греции, принятом на чрезвычайном заседании в субботу, еще одна группа из 700 мигрантов будет перевезена позднее в понедельник.

Греция также усилит пограничное патрулирование.

Ранее сообщалось, что, на прошлой неделе по меньшей мере 500 нелегалов прибыли за один день из Турции на греческий остров Лесбос.

В настоящий момент лагерь "Мориа" переполнен, в нем находятся более 10 тысяч иммигрантов.

Издания отмечают, что это стало самым большим количеством прибывших на Лесбос иммигрантов с момента вступления в силу договора между ЕС и Турцией о беженцах в 2016 году.

Соглашение было заключено с целью сдерживания наплыва беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта 2016 года добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.

Лесбос - третий по величине остров Греции. Его население превышает 80 тысяч человек.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ