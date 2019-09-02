Американские военные готовятся покинуть Афганистан: США достигли исторического соглашения с «Талибаном»

«Соглашение [между США и талибами] будет включать в себя поэтапный вывод войск США из их самой продолжительной войны в обмен на обязательство талибов, что они не позволят боевикам использовать Афганистан для действий против Соединенных Штатов и их союзников», – сообщает 2 сентября Reuters со ссылкой на спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.

По его словам, вывод военных может занять 135 дней. Талибы же должны прекратить огонь и начать сотрудничать с правительством.

Окончательное решение по поводу дальнейших действий Америки в Афганистане должен принять президент Дональд Трамп. Он давно призывал к прекращению участия США в боевых действиях в этой стране, назвав военное присутствие там «полной растратой».

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай был отстранен от переговоров, так как талибы считают его «марионеткой США». Он взял два дня на ознакомление с проектом соглашения.

Контингент Соединенных Штатов в исламской республике насчитывает около 14 000 военнослужащих.