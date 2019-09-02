Пн, 2.09.2019
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Американские военные готовятся покинуть Афганистан: США достигли исторического соглашения с «Талибаном»

THIS PICTURE IS ONE OF 53 TOP IMAGES FROM THE AFGHAN CONFLICT AHEAD OF THE TENTH ANNIVERSARY OF THE WAR ON OCTOBER 7, 2011. U.S. Marines carry a comrade wounded by an improvised explosive device (IED) to a waiting medevac helicopter, near the town of Marjah in Helmand Province, in this August 21, 2010 file photo. Ten years ago, U.S. forces began bombing Afghanistan in retaliation against its Taliban rulers who refused to hand over the al Qaeda leaders responsible for the Sept. 11, 2001 attacks on the United States. Within weeks, the air strikes had helped Afghan opponents topple the Taliban, but in the decade since, the deposed Islamist fighters have returned to mount an ever more aggressive insurgency against an Afghan government backed by the United States and NATO. Since U.S. President Barack Obama took office in 2009, the U.S. force has tripled in size, but Washington and NATO now plan to begin withdrawing and to hand over responsibility for Afghanistan's security to Afghan forces by 2014. REUTERS/Bob Strong/Files (AFGHANISTAN - Tags: CONFLICT MILITARY POLITICS CIVIL UNREST)

ФОТО: BOB STRONG / REUTERS

Спецпредставитель США по Афганистану объявил, что солдаты американской армии могут покинуть пять баз в исламской республике. Американцы вторглись в страну в 2001 году, после того, как талибы отказались выдать причастных к терактам 11 сентября.

«Соглашение [между США и талибами] будет включать в себя поэтапный вывод войск США из их самой продолжительной войны в обмен на обязательство талибов, что они не позволят боевикам использовать Афганистан для действий против Соединенных Штатов и их союзников», – сообщает 2 сентября Reuters со ссылкой на спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада.

По его словам, вывод военных может занять 135 дней. Талибы же должны прекратить огонь и начать сотрудничать с правительством.

Окончательное решение по поводу дальнейших действий Америки в Афганистане должен принять президент Дональд Трамп. Он давно призывал к прекращению участия США в боевых действиях в этой стране, назвав военное присутствие там «полной растратой».

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай был отстранен от переговоров, так как талибы считают его «марионеткой США». Он взял два дня на ознакомление с проектом соглашения.

Контингент Соединенных Штатов в исламской республике насчитывает около 14 000 военнослужащих.

Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

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