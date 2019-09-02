Пн, 2.09.2019
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Игорь Грязин: пусть молодежь уезжает из Эстонии! Какое ваше дело?

Игорь Грязин.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

"Мы рассматриваем проблему оттока молодежи слишком однобоко, каждый волен жить и учиться там, где он хочет!" – заявил в эфире ток-шоу "Своя правда" на канале ETV+ экс-депутат Европарламента Игорь Грязин.

Политик напомнил, что в декларации США сказано, что все люди созданы равными и каждый из них имеет право на свободу и поиск своего счастья, сообщает портал Rus.ERR.

"То есть, вы ведете к тому, что пусть все проваливают?" – поинтересовались ведущие ток-шоу.

По словам Грязина, без зарубежного опыта молодые люди останутся недоучками.  "У меня в классе около 70 человек, из которых только 20 финнов, и для них получать образование за рубежом – это нормальное явление: они убеждены, что в молодости надо посмотреть на мир".

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