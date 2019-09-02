В лесу у Чудского озера нашли почти 200 килограммов медицинских отходов

В основном, речь идет о сумках с физиологическим раствором, которые сюда свозились уже много лет и происхождение которых выяснить на месте было невозможно. Загрязненный лес принадлежит частному владельцу.

До тех пор, пока инспекция не будет точно знать, какой раствор содержится в сумках, их будут считать опасными отходами.

"Если нам удастся установить, с какой целью это используется, мы начнем смотреть, есть ли поблизости какое-то медицинское учреждение, где вероятнее всего это использовали, и тогда мы обязательно должны будем спросить у них, а дальше все будет зависеть от их ответа", - сказала инспектор по охране окружающей среды Кайса Путк.

