Пн, 2.09.2019
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  • В лесу у Чудского озера нашли почти 200 килограммов медицинских отходов

В лесу у Чудского озера нашли почти 200 килограммов медицинских отходов

Erikäitlust vajavad meditsiinilised jäätmed. Illustreeriv foto.

ФОТО: Kristjan Teedema

Инспекция по охране окружающей среды обнаружила по наводке очевидца около пары сотен килограммов медицинских отходов, выброшенных на берегу реки Муствеэ в нескольких километрах от Чудского озера, пишет ERR.

В основном, речь идет о сумках с физиологическим раствором, которые сюда свозились уже много лет и происхождение которых выяснить на месте было невозможно. Загрязненный лес принадлежит частному владельцу.

До тех пор, пока инспекция не будет точно знать, какой раствор содержится в сумках, их будут считать опасными отходами.

"Если нам удастся установить, с какой целью это используется, мы начнем смотреть, есть ли поблизости какое-то медицинское учреждение, где вероятнее всего это использовали, и тогда мы обязательно должны будем спросить у них, а дальше все будет зависеть от их ответа", - сказала инспектор по охране окружающей среды Кайса Путк.

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