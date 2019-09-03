«Реал» и «Пари Сен-Жермен» обменялись игроками

Финансовые условия сделки не разглашаются. Помимо этого, ПСЖ сообщил, что голкипер Альфонс Ареоля проследует в обратном направлении: сезон-2019/2020 он проведет на правах аренды в мадридском «Реале».

В мае СМИ называли Наваса в числе игроков, которых «Реал» может продать, чтобы обеспечить необходимую сумму для усиления состава. Костариканец выступал за мадридский клуб с 2014 года, в его составе он выиграл чемпионат Испании и трижды Лигу чемпионов.