EKRE игнорирует распоряжение комиссии

Из всех входящих в парламент партий только Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) по сей день не ответила на запрос Комисссии по надзору за финансированием партий, связанный с расходами на рекламу в период предвыборной гонки, пишет Postimees.
Данные необходимы комиссии для составления анализа, который должен показать, не получала ли какая-то из партий скрытых пожертвований в период предшествовавшей выборам в Рийгикогу рекламной кампании.
Комиссия попросила парламентские партии представить данные о расходах на рекламу в СМИ и на телевидении. Представители EKRE сочли данное требование необоснованным.
«Партия предоставила все указанные в законе данные, поэтому мы считаем необоснованным запрос на предоставление дополнительной информации», - говорилось в ответе партии на запрос комиссии.
Как и все участвовавшие в выборах в Рийгикогу партии, EKRE ранее предоставила Комиссии по надзору за финансированием партий данные о расходах на рекламную кампанию, которая имела место с октября 2018 года по март 2019-го.
Согласно предоставленным ранее данным, с октября по март EKRE потратила на предвыборную рекламу 595 795. Большая часть денег — 300 307 евро — была потрачена на рекламу на телевидении и в печатных изданиях.
Глава Комиссии по надзору за финансированием партий Лийза Овийр провела параллель с судебным процессом: по сути, нынешнее поведение EKRE означает лишь то, что одна из сторон отказалась от защиты в суде.
Из всех партий самыми большими расходами на телевизионную и печатную рекламу может похвастаться Партия реформ – 613 557 евро. Партии «Отечество» предвыборная кампания обошлась в 575 561 евро.
Глава Комиссии по надзору за финансированием партий Лийза Овийр подчеркнула, что партии обязаны отвечать на запросы комиссии. По словам Овийр, в интересах самой партии предоставить данные, которые позволят снять подозрения.
Согласно закону, Комиссия по надзору за финансированием партий имеет право делать предписание, обязывающие партии предоставлять доступ к необходимым документам. В случае невыполнения требований комиссия может назначить штраф до 15 000 евро.
Дальнейшая судьба EKRE решится на следующем собрании комиссии, которое состоится 19 сентября.
По словам Овийр, EKRE до сих пор не назначила своего представителя в комиссию.