EKRE игнорирует распоряжение комиссии

Данные необходимы комиссии для составления анализа, который должен показать, не получала ли какая-то из партий скрытых пожертвований в период предшествовавшей выборам в Рийгикогу рекламной кампании.

Комиссия попросила парламентские партии представить данные о расходах на рекламу в СМИ и на телевидении. Представители EKRE сочли данное требование необоснованным.

«Партия предоставила все указанные в законе данные, поэтому мы считаем необоснованным запрос на предоставление дополнительной информации», - говорилось в ответе партии на запрос комиссии.

Как и все участвовавшие в выборах в Рийгикогу партии, EKRE ранее предоставила Комиссии по надзору за финансированием партий данные о расходах на рекламную кампанию, которая имела место с октября 2018 года по март 2019-го.

Согласно предоставленным ранее данным, с октября по март EKRE потратила на предвыборную рекламу 595 795. Большая часть денег — 300 307 евро — была потрачена на рекламу на телевидении и в печатных изданиях.

Глава Комиссии по надзору за финансированием партий Лийза Овийр провела параллель с судебным процессом: по сути, нынешнее поведение EKRE означает лишь то, что одна из сторон отказалась от защиты в суде.

Из всех партий самыми большими расходами на телевизионную и печатную рекламу может похвастаться Партия реформ – 613 557 евро. Партии «Отечество» предвыборная кампания обошлась в 575 561 евро.

Глава Комиссии по надзору за финансированием партий Лийза Овийр подчеркнула, что партии обязаны отвечать на запросы комиссии. По словам Овийр, в интересах самой партии предоставить данные, которые позволят снять подозрения.

Согласно закону, Комиссия по надзору за финансированием партий имеет право делать предписание, обязывающие партии предоставлять доступ к необходимым документам. В случае невыполнения требований комиссия может назначить штраф до 15 000 евро.

Дальнейшая судьба EKRE решится на следующем собрании комиссии, которое состоится 19 сентября.