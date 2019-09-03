В США простили нарушившего антидопинговые правила чемпиона мира

Коулмен обвинялся в пропуске трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Однако проведенное расследование выявило, что один из пропусков произошел не 6 июня, а 1 апреля 2018 года, что не входит во временной период, достаточный для обвинений.

USADA постановило прекратить слушания по делу и разрешить Коулмену участвовать в соревнованиях. Таким образом, он сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Всемирная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) могут обжаловать решение USADA.